Индийские врачи выявили 10 подтипов нового коронавируса

Нью-Дели, 28 апреля. Новый коронавирус мутировал в десять различных типов, один из которых — A2a — почти заменил все остальные и стал доминирующим. К такому выводу пришли ученые из Национального института биомедицинской геномики в Индии.

Как сообщает Times of India, исследователи Нидхан Бисвас и Партха Маджумдер пришли к выводу, что новый коронавирус «можно разделить на множество типов — O, A2, A2a, A3, B, B1 и так далее». По их данным, сейчас существует 11 типов, включая «родовой тип» О, который возник в китайском городе Ухань.

Коронавирус с мутацией A2a стал доминирующим, он легко проникает в клетки легких человека во всех регионах. Тип вируса A2a найден в 47,5% образцов.

Полученные данные специалистов могут помочь ученым в разработке вакцин и в определении наличия сосуществования типа A2a с другими штаммами.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает более 3,1 млн человек. От коронавирусной инфекции погибло более 214 тыс. человек.

Неделей ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о сроках выпуска российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19, передавал RT. Он отметил, что в ведомстве рассчитывают на начало доклинических и клинических испытаний вакцины с июня 2020 года. Выпуск российской вакцины запланирован до конца 2020 года или раньше.