Раиса Рязанова раскрыла подробности смерти сына

Москва, 28 апреля. Советская и российская актриса Раиса Рязанова рассказала о смерти своего сына Данилы Перова, который скончался в январе 2020 года. Рязанова отметила, что смерть сына стала для нее настоящим ударом. По словам актрисы, периодически на нее накатывает тоска, с которой она едва справляется.

Рязанова отметила, что сын скончался в ночь на 22 января. Незадолго до смерти сын позвонил Рязановой, чтобы поинтересоваться как дела. В ходе телефонного разговора сын сообщил, что у него все нормально. Позднее супруга сына рассказала Рязановой, что перед сном Данила пожаловался на озноб. Жена отправилась на кухню, чтобы сделать чай. Когда супруга вернулась в комнату, то поняла, что муж теряет сознание. Карета скорой помощи приехала через семь минут, однако уже было поздно.

«В ночь на 22-е число он пожаловался жене, что мерзнет. Пока она делала ему чай, он стал хрипеть», — рассказала Рязанова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Перов скончался 22 января в возрасте 52 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Данила Перов был известным актером театра и кино. Он впервые появился на экране в фильме «День и вся жизнь», когда ему еще не было года. Перов получил широкую известность благодаря ролям в фильмах и сериалах «Отель «Элион», «Леди Босс», «Дежурный ангел», «Универ», «Всегда говори «всегда», а также «Марш Турецкого». Перов более 25 лет работал в театре «Содружество актеров Таганки».