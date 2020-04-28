Папунаишвили обвинил жюри шоу «Танцы со звездами» в некомпетенции

Москва, 28 апреля. Новый сезон шоу «Танцы со звездами» стартовал спустя четырехлетнего перерыва. Одним из участников шоу стал именитый хореограф Евгений Папунаишвили.

Его партнершей в программе стала актриса Мария Ивакова. Хореограф не перестает восхищаться работой партнерши, он отметил ее прекрасное чувство музыки и пластичность. Однако не все судьи согласны с Папунаишвили, в последнем выпуске жюри раскритиковали пару.

Папунаишвили не смог сдержать эмоций и обрушился с критикой в адрес членов жюри, усомнившись в их компетенции. Он отметил, что профессиональную оценку происходящему на паркете дает только телеведущая Дарья Златопольская.

«Я бы не хотел, чтобы остальные члены жюри превратили легендарный проект Танцы со звездами в дружеский междусобойчик. Расстроен оценками, и не только нашими, но и других участков, видя, как у них получаются многие вещи, о которых судьи даже не говорят», — возмутился Папунаишвили.

Хореограф добавил, что пара не собирается унывать, ведь есть зрители, которые видят, что на самом деле происходит в шоу.

Ранее стало известно, что участница шоу «Танцы со звездами» Екатерина Варнава получила серьезную травму. Теперь участие Варнавы в проекте оказалось под угрозой из-за травмы звезды.