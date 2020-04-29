В Совфеде предложили предоставить льготы для благотворителей, передающих лекарства НКО

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой предоставить налоговые льготы для предприятий, которые передают лекарства безвозмездно некоммерческим фондам. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Прошу рассмотреть возможность включения налогоплательщиками в 2020 году в состав внереализованных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов в виде стоимости лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, передаваемых на безвозмездной основе благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям», — указывается в обращении.

Отметим, что ранее президент Владимир Путин по итогам встречи с предпринимателями дал кабмину поручение разработать проект о включении в 2020 году в состав внереализационных расходов стоимости продовольственных товаров, передаваемых НКО на безвозмездной основе. Соответствующие предложения правительство должно предоставить до 20 мая.

Как пояснила ФАН Татьяна Кусайко, она просит кабмин рассмотреть возможность предоставить такие же налоговые льготы для предприятий, которые закупают фондам не только продукты питания, но и лекарства. В таком случае приятия будут замотивированы покупать лекарственные препараты, которые НКО смогут использовать, например, для помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями.

«Орфанные препараты на сегодняшний день являются самими дорогими, это очень большая нагрузка на региональные бюджеты. Поэтому помощь НКО, особенно в период эпидемии COVID-19, будет востребована», — сказала сенатор.

Напомним, 27 апреля правительство расширило перечень лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжелыми заболеваниями. Согласно распоряжению, больные апластической неуточненной анемией смогут получать препарат «Циклоспорин». Пациентов с наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лобильного) и X (Стюарта-Прауэра) обеспечат препаратом «Эптаког альфа».

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, на 28 апреля, зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.