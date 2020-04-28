Украинские фермеры готовы к бунту, чтобы остановить банкротства



Спустя полтора месяца жесткого карантина на Украине у многих представителей малого бизнеса начали сдавать нервы. Торговцы и предприниматели вышли на митинги протеста, а главы нескольких регионов обратились к Киеву с требованием «начать ослаблять карантин с 1 мая». С такими призывами выступили во Львове, Ивано-Франковске, Херсоне, Черновцах и т.д. Кабмин Украины в среду рассмотрит вопрос о том, чтобы разрешить работать продуктовым рынкам по всей стране. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Как стало ясно вчера, представленный Кабмином Украины «план Шмыгаля» по постепенному выводу страны из карантина, рассчитанный до июля, устроил далеко не всех. Так, украинские малые бизнесмены, которые находятся на грани полного разорения, потребовали снятия ограничений уже с 1 мая. В противном случае, тысячи отчаявшихся предпринимателей грозят власти новым, «антикарантинным» майданом.

Украинские фермеры, которые вырастили в парниках первый урожай и не могут сбыть его из-за закрытия рынков, уже начали перекрывать дороги. Первыми не выдержали мелкооптовые торговцы в Херсоне, одном из беднейших регионов Незалежной. Устав от карантина и окончательно обнищав, 26 апреля местные торговцы и фермеры перекрыли движение через Антоновский мост через Днепр (единственную приличную дорогу, по которой можно попасть в Херсон из центра страны. — Прим. ФАН). Формально бизнесмены протестовали против закрытия оптового овощного рынка в селе Малые Копани, под Херсоном.

Но реально аграриев возмутил тот факт, что в область свободно ввозят свои товары крупные торговые сети, а местные производители «не могут продать ни огурца». Один из фермеров даже привез в фургоне и выбросил на дорогу свои огурцы, которые некуда сбывать. Херсонские фермеры потребовали, чтобы власть, если уж не может открыть рынки, организовала закупку сезонных товаров у них — но по приемлемым ценам. Спустя пару часов полиции удалось уговорить торговцев разойтись, но, как говорится, «триггер» уже был нажат.

Вслед за херсонцами свое недовольство затянувшимся запретом на торговлю выразили фермеры Днепропетровской и Запорожской областей. Они опубликовали заявление к властям, в котором заявили:

«Тем из нас, кто вырастил свои овощи в теплицах, придется выбрасывать их тоннами. Перекупщики не покупают у нас овощи, так как сами не знают, смогут ли потом куда-то их сбыть. Нам приходится вывозить овощи в придорожные канавы, чтобы они там сгнили. Государство этой проблемой вообще не занимается, и сбыт наладить не помогает».

В Черновцах торговцы со всех рынков города пришли к горсовету, требуя разрешить им работать в условиях карантина. А в Винницкой области, в городе Тульчин, их коллеги устроили «предупредительную акцию» под зданием горсовета с теми же требованиями.

«Давление снизу» сразу же возымело эффект на местные власти. Вчера мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин вновь позволить работать малому и среднему бизнесу.

«Настало время пересмотреть требования, и позволить малому бизнесу работать. От этого решения зависит жизнедеятельность страны и города», — сказал он.

Марцинкив уточнил, что считает ситуацию с коронавирусом «хорошей», позволяющей работать продуктовым рынкам и магазинчикам. Впрочем, глава региона сильно лукавил – по данным украинского Минздрава, именно Ивано-Франковская область – одна из лидеров по заболеваемости коронавирусом. На 27 апреля там зарегистрирован 761 случай, из них 47 смертей.

Также о необходимости разрешить работу малому бизнесу заявил глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

«Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, совместимый с режимом карантина — соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и т.д.», — сообщил он.

Также разрешить работу рынков попросил мэр Львова Андрей Садовый.

Впрочем, на Украине к концу апреля сложилась крайне тяжелая ситуация не только для аграриев, но и для десятков тысяч других малых бизнесменов из сферы услуг, которые вынуждены были закрыться из-за карантина. Вчера сразу несколько ассоциаций предпринимателей потребовали снять карантин уже с 1 мая, иначе они грозят власти майданом. На фоне этой напряженности в Киеве начали заявлять, что «карантин могут отменить и быстрее».

То есть, судя по всему, угрозы протестов уже принесли реальные результаты. Ведь десятки тысяч украинских предпринимателей вряд ли переживут еще месяц-два карантина, на которых настаивало правительство. Тем более, что для крупного бизнеса послабления действуют уже давно, что еще сильнее раздражает малых и средних бизнесменов. Посмотрев на реакцию в регионах, в Офисе президента вчера заявили – там рассмотрят возможность открыть 280 крытых продуктовых рынков по всей Украине (хотя ранее их хотели открыть одними из последних).. А в Кабмине подтвердили, что вопрос рассмотрят на заседании в среду, чтобы начать запускать рынки уже до конца недели.

Киевские аналитики и политологи провели онлайн-конференцию на тему, реально ли возникновение очередного, на этот раз «антикарантинного» майдана в стране. По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, «если власть ничего не предпримет, социальное напряжение и в регионах, и в самом Киеве будет быстро нарастать».

«На Украине еще вполне свежи традиции бунтов. Люди помнят, что они могут выйти на улицы и «порешать» свои проблемы путем давления на власть. В стране – десятки региональных ассоциаций малого бизнеса, которые объединяют тысячи предпринимателей. А это – очень организованный класс людей, который способен защитить свои права, грубо нарушаемые государством, — заявил Степанюк. — Особенно активны будут те люди, которые работали на внутренний рынок страны. Они всю зиму выращивали тепличные овощи, а теперь поставлены перед фактом полного прекращения работы и банкротства. Им негде сбывать свой товар – уличная торговля, рынки и оптовые склады для них закрыты. Я думаю, протесты в регионах будут быстро нарастать и расширяться – за счет того, что к ним будут присоединиться украинцы, просто потерявшие работу. Этот процесс может подтолкнуть власть к завершению карантина», – сказал Всеволод Степанюк.

Эксперт объяснил, почему протесты против закрытых рынков начались на юге Украины.

«Через юг страны, тамошние порты идут поставки товаров первой необходимости, из южных регионов доставляют в центр ранние фрукты и овощи. На юге на месяц раньше начинается аграрный сезон, чем в Киевской или Черниговской областях. То есть, сезон начался, а сбывать продукцию некуда. То же касается торговцев одеждой и обувью, оптовых и мелкооптовых. Люди несут убытки, у них есть масса обязательств и огромные долги. Да и свои семьи людям необходимо кормить», – сообщил экономист.

В свою очередь, кандидат политических наук Ростислав Балабан сообщил в ходе онлайн-конференции – «если власть в ближайшие дни не откроет рынки, то украинский фермерский бизнес обанкротится».

«Причина начинающихся бунтов среди фермеров, которые не могут продать свои овощи — острый дефицит коммуникации власти с обществом и бизнесом. Малый и средний бизнес устал ждать «у моря погоды», и вовсю бьет тревогу. В Киеве сейчас есть картофель из Турции, яблоки из Польши, но по доставке товара из Херсона власти не могут обеспечить логистику, — указывает Балабан. — Результат неумелой работы власти с аграрным бизнесом – постоянный рост цен на продукты питания. Отсутствие внимания власти к производителям – системная проблема. Это – удар по экономике в целом, потому что власть уничтожает внутреннего производителя, и тем самым переориентирует страну на импорт», – пояснил политолог.

Также Балабан призвал власти открыть рынки и заняться, наконец, антикризисным регулированием экономики, а не лоббизмом отдельных компаний.

«В конце концов, продуктовый рынок не сильно отличается от супермаркета. Надо определяться со сроками, и открывать их. При этом стоит проконсультироваться с медиками — если есть риск торговли в закрытых помещениях, значит, надо делать рынки на открытых площадках. Но главное – чтобы украинский производитель мог выжить и доставить товар до граждан. Пока, к сожалению, «группа «95 квартал» во власти, похоже, не способна всерьез заняться экономикой и реформаторством», — считает Балабан.

Еще более радикально оказался настроен экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Если ограничительные меры будут продлены, то нас может ожидать все, что угодно — вплоть до голодных бунтов и распада страны. Уже сейчас понятно, что огромная часть граждан, чья работа связана с обеспечением продовольственной безопасности Украины, останется без средств. Или — уже осталась без средств, — говорит Гаврилечко. — Это значит, что осенью мы получим рост цен на овощи, фрукты, мясо и молоко. Этой продукцией Украину обеспечивают частные фермерские хозяйства, которые и так могут серьезно пострадать из-за принятия закона о распродаже земли. А тут, как снег на голову — карантинные ограничения, которые не дали им продать вовремя свою продукцию. Плюс – из-за запретов они что-то элементарно не успели посадить. А то, что не посадили сейчас, не будет собрано осенью. Поэтому, вне зависимости от развития ситуации, на дефицит части украинских агропродуктов мы уже можем рассчитывать».

Также Гаврилечко спрогнозировал, какие последствия принесет Украине резкий рост безработицы, наблюдающийся уже сегодня.