Москва, 28 апреля. Российские благотворительные фонды столкнулись серьезными трудностями из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев.

Зиновьев принял участие в онлайн-конференции на тему «Что сейчас лечат, кроме коронавируса», которая состоялась 28 апреля на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, эпидемия коронавируса практически полностью приостановила работу фонда. Зиновьев отметил, что страны, на территории которых были запланированы сложные хирургические операции по спасению детей, в настоящее время закрыты на карантин.

«Многие дети не могут вылететь. Мы последнего ребенка отправили в начале апреля в Цюрих. Пришлось подключать консульства. Слава богу, они успели к 9 апреля и операция прошла благополучно. Сбор средств продолжаем, но лечение растягивается», — пояснил глава фонда.

Зиновьев подчеркнул, что большая часть детей оперируются и лечатся в России, однако есть заболевания для лечения, которых в нашей стране нет специалистов. Он также добавил, что фонд учится выживать в новых условиях.

«Мы любую ситуацию воспринимаем как вызов. Мы стали работать дистанционно. Начали обращаться к медийным личностям с просьбой дать концерт онлайн или провести мастер класс. Все это пройдет, поэтому мы должны работать дальше», — добавил глава фонда.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает трех миллионов человек. От коронавируса погибло более 211 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.