Донбасс сегодня: расстрел в ВСУ, волонтеры спасают десантников от COVID-19

Донбасс, 28 апреля. ДНР под огнем минометов и зенитных пушек ВСУ. Украинская армия несет глупые небоевые потери. Военных медиков из Киева в Донбассе заставляют служить наряду с личным составом. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинская армия совершила за сутки 11 обстрелов пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. «Освободители» били из минометов, гранатометов и зенитных установок, активно применялось стрелковое оружие. В Донецке осколками снаряда поврежден жилой дом.

Потери ВСУ

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали о небоевых потерях личного состава восточной группировки украинских войск в Донбассе. Так, в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ вблизи поселка Зайцево перестрелку устроили сослуживцы, несущие дежурство в наряде. Военная полиция установила, что сержант Макаренко после употребления наркотических средств схватился за автомат и начал стрелять по военнослужащим бригады. Сержант принял сослуживцев за врагов. В результате двое солдат Шульга и Жулин погибли на месте от ран. Еще один солдат ранен и доставлен в медсанчасть. Виновный сбежал из расположения бригады, прихватив с собой табельное оружие.

Военных медиков начали ставить в наряды из-за некомплекта в ВСУ

Медицинский персонал в украинских воинских частях заставляют нести суточные дежурства наряду с личным составом, сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ЛНР. Причина тому — элементарный некомплект передовых подразделений армии. Источник луганчан со стороны Украины сообщает, что в штаб Операции объединенных сил поступила коллективная жалоба медработников, проходящих службу в 30-й бригаде ВСУ.

В заявлении указано, что, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом среди украинских силовиков, командование бригад использует медиков не по назначению. Командир части Иван Гараз заставляет медработников ходить в наряды по столовой, а также привлекает к другим суточным нарядам. Ситуацию с жалобой медиков будет расследовать комиссия медицинской службы сил ООС.

Инфицированных солдат ВСУ будут лечить в помещении без света и воды

В 25-й десантно-штурмовой бригаде армии Украины недостает мест для изолированных солдат, которые заболели и проверяются на предмет инфицирования COVID-19. Бригада дислоцирована в Луганской области, в ней было два изолятора, однако всех заразившихся коронавирусом они вместить не смогли.

Дополнительный обсервационный пункт соорудили в брошенном гражданском здании, в котором отсутствует отопление, электричество и водоснабжение. Информация об этом разошлась в социальных сетях от сочувствующих солдатам волонтеров. Теперь для оборудования изолятора активисты собирают деньги, которые должны быть потрачены на покупку дезсредств, спальных мешков и средств защиты.