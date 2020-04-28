Проблему аутсорсинга в медицине на фоне коронавируса обсудят в Госдуме в мае

Санкт-Петербург, 28 апреля. Проблему аутсорсинга в медицине, когда нанятые сторонние сотрудники, в первую очередь младший медперсонал, не получают доплат, будет обсуждаться в Госдуме на правительственном часе, сообщил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.



Участники дискуссии, проходившей в онлайн-формате, призвали депутатов обратить внимание на проблему аутсорсинга в медицине. Часть нанятых сотрудников, в первую очередь младший медицинский персонал, не получают доплат, положенных при работе с больными, инфицированными COVID-19.

«Эта межведомственная несогласованность требует доработки, и в ближайшее время вопрос будет доработан законодательно», — отметил Морозов.

По его словам, с этой проблемой в России столкнулись еще в первые дни эпидемии, когда речь шла, например, о нехватке средств индивидуальной защиты. Бывали ситуации, когда в скорой помощи у медиков были средства защиты, а у водителей нет.

Морозов добавил, что данный вопрос будет обсуждаться 13 мая в Госдуме в рамках правительственного часа при участии министра здравоохранения.

Модераторами дискуссии гендиректор ФАН Евгений Зубарев поинтересовался у парламентария, какие привычки после завершения эпидемии коронавируса должны остаться у россиян.

В первую очередь, подчеркнул Морозов, нужно слушаться профессионалов. Люди должны к этому привыкнуть и в дальнейшей жизни придерживаться. Вторая привычка — усилить ситуацию с гигиеной. Третья — вакцинация и честная диспансеризация, в которой заинтересован сам гражданин.

По данным на 28 апреля, в России зафиксировано более 93,5 тыс. случаев заражения, 867 человек скончались. Более 8,4 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим самоизоляции.

Во вторник президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавал RT. Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Путин также добавил, что несмотря на то, что многие граждане не почувствовали на себе угрозы заражения коронавирусом, опасность дальнейшего распространения инфекции не миновала, передавала «Газета.ру». Он отметил, что ощущение отсутствия угрозы создается из-за того, что в процентном соотношении распространение коронавируса не кажется существенным.