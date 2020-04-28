США диверсифицируют каналы снабжения из Ирака курдских боевиков SDF в Сирии

Силы международной коалиции отправили военный конвой через всю Сирию с юга от Пальмиры на север провинции Хасака для поддержки курдских боевиков из SDF. Федеральное агентство новостей вместе с экспертами Владимиром Фитиным и Борисом Рожиным решило разобраться в причинах такого, казалось бы, необычного решения.

Очередной конвой США

Ряд сирийских СМИ сообщил об отправке силами Международной коалиции, возглавляемой США, очередного крупного военного конвоя из Ирака в Сирию через пограничный переход Аль-Валид, находящегося на юге страны, недалеко от американской военной базы «Ат-Танф».

#Qamişlo: US-led International coalition has sent 70 trucks carrying weapons, ammunition and logistical materials through the Al-Walid crossing towards SDF bases in Qamişlo countryside. — Rojava Network (@RojavaNetwork) April 28, 2020

Позже пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, подтверждающие факт перехода через погранпункт военнослужащих США вместе с 70 грузовиками, содержащими оружие, боеприпасы и материально-технические материалы.

New American ???????? military convoy entered Syria from Iraqi Kurdistan via al-Walid crossing, headed for Qamishli in the northeastern province of Hasakah. #Syria pic.twitter.com/YWPbJ30wQz — FJ (@Natsecjeff) April 27, 2020

Согласно сведениям в Сети, американский конвой направится в сельскую местность города Камышлы, находящегося на севере провинции Хасака. Предполагается, что доставленное в Сирию вооружение предназначено для обеспечения расположенных на севере страны военных баз курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF), регулярно получающих помощь от американцев. Однако в таком случае выбор столь отдаленного понгранпункта видится очень необычным.

Федеральное агентство новостей (ФАН) решило разобраться, почему для поддержки занимающих северо-восток Сирии курдских боевиков американцы решили отправлять конвои через погранпереход Аль-Валид.

Неслучайный выбор

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание, что у США гораздо больше возможностей направлять любые военные конвои на северо-восток Сирии через ближайшую границу с Ираком в этом месте, что часто и делается.

«Для чего им подобный маневр или они действуют принципом «всегда идти в обход»? Мне кажется, они могли направить конвой просто для усиления прикормленных в районе военной базы «Ат-Танфа» вооруженных группировок», — говорит собеседник ФАН.

Однако по мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, задействование погранперехода Аль-Валид объясняется желанием США обеспечить альтернативный маршрут доставки помощи курдским боевикам.

«США сейчас стараются диверсифицировать свои каналы снабжения курдских боевиков. Ведь основной погранпереход из Иракского Курдистана в Сирийский Курдистан под названием «Фаиш-Хабур», частично находится под контролем иракских военных. Плюс недалеко присутствуют проиранские силы «Хашд Шааби». Буквально одной акцией можно перекрыть перемещение американцев в этом районе. Поэтому они периодически задействуют погранпереход «Аль-Валид», — считает Борис Рожин.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» обращает внимание, что США сохраняют поддержку курдских боевиков из SDF, особенно в северо-восточной части Сирии. Поскольку они им нужны для обеспечения буфера вокруг контролируемых месторождений нефти, где американцы воруют ресурсы сирийцев. Также активно идет поддержка и так называемой военной полиции «Асайиш».

«Американцы свернули свое присутствие вокруг Манбиджа, Кобани и Ракки. Перебазирование этих войск на северо-восток Сирии требует развертывание инфраструктуры не только для военнослужащих США, но и подконтрольных им формированиям», — отмечает собеседник ФАН.

Присутствие США на юге Сирии

Владимир Фитин обращает внимание, что американская база «Ат-Танф» находится на стыке трех границ: Сирии, Ирака и Иордании, блокируя один из основных маршрутов из Багдада в Дамаск, что неприятно для сирийских властей.

«Контрабанда тут стала «святым делом» для вооруженных группировок, превратившись в основной вид дохода. И американцы закрывают на это глаза, прекрасно понимая происходящее», — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований.

В то же время Рожин уверен, что позиции американцев не столь сильны, поскольку если Дамаск примет решение блокировать перемещение конвоя США, он в состоянии это сделать как своими силами, так и при помощи союзных формирований или даже местных племен. Однако вероятнее всего, препятствовать движению не будут, чтобы не усиливать напряжение.

Версия переброски войск

После принятия парламентом Ирака резолюции, ставшей ответом на конфликт между США и Ираном в начале 2020 года, о необходимости вывода иностранного военного контингента с территории страны, американские военные были вынуждены передислоцировать своих военнослужащих, находящихся в этой стране. После закрытия ряда военных баз и передачи их иракским военным, были предположения, что часть американских солдат может отправиться в Сирию в виде таких вот конвоев.

Однако по мнению Владимира Фитина, речь о переброске в Сирию из Ирака не идет, поскольку сохранение контроля в Ираке для американцев важнее. В то же время из Сирии мы уже наблюдали вывод некоторой части американского контингента.

Согласен с его позицией и Борис Рожин, который не видит оснований для переброски в Сирию новых военных США.