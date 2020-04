США диверсифицируют каналы снабжения из Ирака курдских боевиков SDF в Сирии

Силы международной коалиции отправили военный конвой через всю Сирию с юга от Пальмиры на север провинции Хасака для поддержки курдских боевиков из SDF. Федеральное агентство новостей вместе с экспертами Владимиром Фитиным и Борисом Рожиным решило разобраться в причинах такого, казалось бы, необычного решения.

Ряд сирийских СМИ сообщил об отправке силами Международной коалиции, возглавляемой США, очередного крупного военного конвоя из Ирака в Сирию через пограничный переход Аль-Валид, находящегося на юге страны, недалеко от американской военной базы «Ат-Танф».

#Qamişlo: US-led International coalition has sent 70 trucks carrying weapons, ammunition and logistical materials through the Al-Walid crossing towards SDF bases in Qamişlo countryside.