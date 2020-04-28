Никоноров ответил сомневающимся в опасности вируса «COVID-диссидентам»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Число заболевших гриппом в период эпидемии обычно может превышать 50 тысяч человек в неделю, но смертность от гриппа минимальная по сравнению с коронавирусом, заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева Игорь Никоноров в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Эпидемия гриппа в России закончилась еще на позапрошлой неделе. Сейчас любой человек с симптомами ОРВИ или гриппа обязательно проходит исследования и лабораторную диагностику на коронавирус», — сообщил Никоноров в ходе онлайн-эфира на тему «Что сейчас лечат, кроме коронавируса».

По словам эксперта, в Петербурге в период эпидемии обычно регистрируется более 50 тысяч заболевших гриппом в неделю. По данным Роспотребнадзора, число погибших от гриппа незначительное по сравнению коронавирусом. Никоноров отметил, что грипп ослабляет здоровье человека, что в последствии может привести к смерти от инфаркта или инсульта, но первопричиной будет грипп.

Кроме того, врач прокомментировал заявления так называемых «COVID-диссидентов», которые не верят в существование коронавируса.

«COVID-диссидентов» я вынужден расстроить — если это тяжелый случай, то это может привести к летальным исходам, если человек страдает сопутствующими заболеваниями», — добавил он.

При этом врач отметил, что грипп тоже может приводить к тяжелым летальным исходам и у него могут серьезные последствия, особенно без лечения или при самолечении.