Анкара, 28 апреля. Представители Партии демократии народов Турции (HDP) задали неудобные вопросы министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу о раненных и убитых солдатах, привезенных из Сирии в Ливию и о количестве раненых, которые лечатся в больницах Турции.

Турция на протяжении нескольких лет отправляет сирийских боевиков в Ливию. Радикалы поддерживают режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС), руководит которым Фаейз Саррадж. Террористический режим поверг африканскую страну в хаос, а ливийцев обрек на страдания.

ПНС прикрывается Схиратскими соглашениями, мандат которых подошел к концу в 2018 году, а значит и Правительство национального согласия потеряло легитимность и удерживает власть незаконно. Сирийские боевики, прибывающие в Ливию, представляют угрозу безопасности мирным жителям.

В связи с этими событиями представители Партии демократии народов Турции потребовали от парламента страны сообщить, сколько на самом деле раненных и убитых привезено в Турцию из Сирии. Политиков также интересовал вопрос, какие меры турецкие власти принимают, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции от «приезжих» боевиков. Такой же вопрос касался прибывших членов группировок из Ливии. Вопросы задавались на выступлении в парламенте, Чавушоглу ушел от ответа.

В период пандемии опасного нового вируса Турция продолжает перебрасывать в Ливию тысячи сирийских боевиков, подвергая жизни ливийцев опасности.