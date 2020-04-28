Турция использует военных, врачей и СМИ для поддержки террористов ПНС

Анкара, 28 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сообщил, что информационная кампания террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) осуществляется при помощи СМИ, расположенных на территории Турции.

Генерал-майор также отметил, что ВС Турции оказывают широкую поддержку подконтрольным ПНС бандформированиям. Все командиры группировок руководят боевыми действиями из Турции. Сборы для влиятельных ливийских террористов также проходят на турецкой территории, они ведутся под контролем спецслужб.

Помимо информационной и военной поддержки, Анкара предоставляет свои больницы для раненых радикалов. Турция также взяла на себя обязанности по политическому сопровождению группировок ПНС.

Говоря о противодействии пропаганде турецких и катарских СМИ, Мисмари подчеркнул, что каждый ливиец не верит этой лжи. Спикер ЛНА выразил обеспокоенность действиями террориста Садика Гарьяни, ставшего частью дезинформационной кампании. Он надеется, что Лига арабских государств и Миссия ООН по поддержке в Ливии осведомлены об обмане этого человека.