Малькевич и Манукян разоблачили «коронавирусный» фейк от Чичваркина на платформе Facebook

Американские социальные сети и популярные мессенджеры в период вызванной коронавирусом эпидемии стали основным источником распространения фейков в России. Цель подобных вбросов понятна — атаковать Рунет, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ. Как показывает практика, львиная доля фейков приходит из ресурсов, имеющих отношение к империи Марка Цукерберга под названием Facebook (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram). Эта ситуация в очередной раз заставляет задуматься: не пора ли России указать всей этой компании на дверь?

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян обнаружил один из таких весьма характерных фейков в Ростовской области и поделился находкой с председателем комиссии по СМИ ОП РФ, президентом Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем. О своей находке Манукян рассказал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Ростов-на-Дону: взгляд из Лондона. Колонка Вадима Манукяна

Ростовская область, а конкретнее — ее столица Ростов-на-Дону — в последнее время попали под удар со стороны деструктивных сил. Враги России всеми силами пытаются раскачать область и город, провоцируя протестные настроения, цель которых — вынудить людей нарушить режим самоизоляции и тем самым подвергнуть опасности свою жизнь и здоровье.

«Исчезнувшие лавочки» и «онлайн-митинг»

Сначала появился фейк, что городские власти якобы убрали в центре города все лавочки, чтобы ростовчане не гуляли. Эту информационную атаку легко отбила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Затем, после незаконной акции, устроенной в Северной Осетии так называемыми COVID-диссидентами, именно в Ростове-на-Дону был проведен первый «онлайн-митинг» возле здания правительства Ростовской области. Яндекс с этой нелепой атакой также успешно справился и в приложении «Навигатор» начал мгновенно удалять нарушителей, которые используют ресурс не по назначению. Таким образом, в отличие от американских соцсетей, отечественный «Яндекс» проявил в этой ситуации ответственность.

«Взбунтовавшиеся ростовчане» оказались фейком

В последнее время в мессенджере WhatsApp постоянно всплывают явно фейковые ролики, цель которых абсолютно прозрачна: взбудоражить россиян, заставив их поверить, что в регионах люди якобы «восстали» против режима самоизоляции и пропускной системы.

Самый яркий пример — видео, на котором мужчина рассказывает зрителям, что на улице Нагибина образовалась пробка, якобы из-за проверки документов. Дескать водители, которые устали стоять в пробке на проспекте Нагибина, устроили стихийный митинг и даже угрожали полицейским арматурой.

Фейк продержался недолго. Во-первых, сам «шутник» очень быстро осознал, что был неправ. В отделе полиции он признался, что все выдумал: мол ничего подобного не происходило. Но, скорее всего, уголовного наказания ему уже не избежать.

Во-вторых, на беду этих горе-шутников мои окна с очень высокого этажа отлично открывают панораму на улицу Нагибина. И я готов свидетельствовать, что там в последнее время не бывает пробок, даже в час пик, хотя машин, безусловно, прибавилось. Мне с балкона отлично все видно, и могу ручаться, что ничего похожего на «беспорядки с арматурой» там не было.

Чичваркин рулит из Лондона

Однако проживающему в Лондоне бизнесмену Евгению Чичваркину, видимо, неинтересно проверять факты, он живет по принципу: «Не рефлексируй, а распространяй». Возможно также, ему просто необходимо использовать в своем Instagram любой фейк, чтобы раскачивать ситуацию в России, из которой он сбежал, опасаясь уголовного преследования.

В первом ролике не была показана улица, что сразу вызвало подозрения у большого количества людей. И тут же, словно по мановению волшебной палочки, в мессенджере WhatsApp появляется новое видео, которое, видимо, должно дополнить первый ролик с «восставшими ростовчанами».

Во втором ролике «восставших» много, есть даже яркая надпись:

«Ростов-на-Дону проснулся!».

Да вот беда, на видео показан не Ростов-на-Дону образца апреля 2020 года, а Москва образца июля 2019 года, когда группа провокаторов устроила на Тверской незаконное сборище под предлогом протеста против недопуска части кандидатов на выборы в Мосгордуму. (Кампания выдвиженцев Алексея Навального действительно оказалась провальной — ставленников скандального блогера не допустили до выборов из-за многочисленных нарушений во время сбора подписей, вплоть до появления в подписных листах «мертвых душ»).

И вот весной 2020-го на фоне мэрии Москвы надпись о Ростове. Забавно, не правда ли. Топорный фейк, который даже не нуждается в опровержении. Печально, что не особо утруждающие себя умственной работой граждане эти ролики откровенных провокаторов все равно тиражируют.

Своими находками я поделился с Александром Малькевичем, который в рамках ФЗНЦ занимается мониторингом фейковой информации. Он уже сделал подробный анализ этой истории и поблагодарил меня за внимательность.

Однако главный вопрос оставляю на финал. Все это тиражируется в продуктах, которые предлагает пользователям по всему миру корпорация Facebook. Как говорит один известный журналист: