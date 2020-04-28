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Врач Менделевич предложил продлевать рецепты на лекарства во время пандемии

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Врач Менделевич предложил продлевать рецепты на лекарства во время пандемии

Санкт-Петербург, 28 апреля. Рецепты на лекарства нужно автоматически продлевать во время пандемии. Об этом заявил депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специалист принял участие в онлайн-пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной ситуации в медицине на фоне распространения коронавируса. Менделевич признался, что ему часто поступают вопросы россиян о том, как поступить, если рецепт на лекарство истек и приходится идти в поликлинику, несмотря на режим самоизоляции.

«По моему мнению, такие рецепты надо пролонгировать. В ряде регионов эта проблема может быть решена, это должно быть донесено до людей», — предложил он.

Врач уточнил, что для инвалидов рецепты уже продлевают автоматически, но не многие люди об этом знают.

Врач Менделевич предложил продлевать рецепты на лекарства во время пандемии

В то же время Менделевич не считает, что «вольную» выдачу рецептов нужно закрепить на период после окончания пандемии.

«Строго контролируемая выдача рецептов — это не бюрократия, — подчеркнул врач. — Бесконтрольный прием сильных препаратов — это крайне опасно, обязательно должен быть контроль, а выписка рецепта — это и есть такой контроль».

Согласно последней информации, в России зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 скончались. Режим самоизоляции продлен до конца майских праздников.

Врач Менделевич предложил продлевать рецепты на лекарства во время пандемии

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Источник: Федеральное агентство новостей
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