Врач Менделевич предложил продлевать рецепты на лекарства во время пандемии

Санкт-Петербург, 28 апреля. Рецепты на лекарства нужно автоматически продлевать во время пандемии. Об этом заявил депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специалист принял участие в онлайн-пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной ситуации в медицине на фоне распространения коронавируса. Менделевич признался, что ему часто поступают вопросы россиян о том, как поступить, если рецепт на лекарство истек и приходится идти в поликлинику, несмотря на режим самоизоляции.

«По моему мнению, такие рецепты надо пролонгировать. В ряде регионов эта проблема может быть решена, это должно быть донесено до людей», — предложил он.

Врач уточнил, что для инвалидов рецепты уже продлевают автоматически, но не многие люди об этом знают.

В то же время Менделевич не считает, что «вольную» выдачу рецептов нужно закрепить на период после окончания пандемии.

«Строго контролируемая выдача рецептов — это не бюрократия, — подчеркнул врач. — Бесконтрольный прием сильных препаратов — это крайне опасно, обязательно должен быть контроль, а выписка рецепта — это и есть такой контроль».

Согласно последней информации, в России зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 скончались. Режим самоизоляции продлен до конца майских праздников.