С опозданием на шесть лет ВМС США получили «эсминец будущего», который безнадежно устарел

24 апреля в Сан-Диего в торжественной обстановке в строй ВМС США принят первый «эсминец будущего». Однако уже сейчас просто невозможно себе представить, какие боевые задачи должен успешно решить DDG-1000 Zumwalt в период своей жизни, чтобы оправдать финансовые средства, вложенные в его создание и строительство.

Изначально речь шла о строительстве серии из 32 эсминцев (в США этот тип кораблей принято называть Destroyer, что на русский язык переводится как «истребитель») типа DDG-1000 Zumwalt, однако с каждым годом стоимость проекта росла безумными темпами. К настоящему времени три корабля (количество, которым решено ограничить серию) достигли цены 24 млрд долларов. Если разделить эту сумму на количество кораблей в серии, то получается, что один «эсминец будущего» стоит 8 млрд долларов. На самом деле в эту сумму входит стоимость множества попутно создаваемых систем, а также инфраструктуры для поддержания корабля в технической готовности во время всего его жизненного цикла, но даже за минусом всех «непроизводственных активов», остается официальная цена первого корабля в размере 4,4 млрд долларов.

На минуточку, стоимость атомного многоцелевого авианосца типа CVN-78 Gerald R. Ford составляет около 14 млрд долларов (с учетом проектных и научно-изыскательных работ) за первый корпус и около 10 млрд долларов за каждый последующий корабль этого типа. Бессмысленно, конечно, сравнивать боевые возможности, которыми располагают эсминец и авианосец. Однако цена, которая, скажем прямо, никак не соразмерна разнице потенциалов самого «железа», заставляет задуматься.

Схожий по боевому потенциалу американский эсминец типа Arleigh Burke стоит в серии 1,2 млрд долларов — это примерно в четыре раза дешевле. Безусловно, при этом можно говорить, что американские кораблестроители при разработке и строительстве DDG-1000 Zumwalt отработали массу различных технических новшеств, которые пополнят судостроительную науку, но и не восхищаться откровенно коррупционными схемами, реализованными вокруг «эсминца будущего», тоже нельзя. То, как умеют представители военно-промышленного комплекса США выбивать из налогоплательщиков средства на свои «хотелки», не умеет в мире никто.

Посудите сами: при первоначальной стоимости проекта DDG-1000 Zumwalt в 1,4 млрд долларов (контракт был подписан в 2008 году), дойти к настоящему времени до 4,4 млрд — это надо уметь! Чем нужно было примасливать лобби, как нужно было убеждать лиц, отвечающих за формирование соответствующих бюджетов — можно только предполагать. Без коррупционной составляющей сделать это просто невозможно!

Интересно, сколько людей в ВМС и военно-промышленном комплексе США было наказано на такие чудовищные растраты бюджетных средств? Ладно, вернемся к истребителям.

Достижение первоначальной оперативной готовности первого корабля (Initial Operational Capability) контрактом от 2008 года предусматривалось к 2015 году, однако на дворе уже цветет весна 2020 года — DDG-1000 Zumwalt передан ВМС и даже на днях введен в строй, но IOC так до сих пор им и не достигнута. Даже по самым смелым заявлениям, корабль будет способен приступить к решению боевых задач не ранее декабря 2021 года. Говорить о втором и третьем кораблях серии, которые были спущены на воду в 2016 и 2018 годах, пока вообще не приходится. Но даже не это главное.

Дело все в том, что с появлением концепции применения необитаемых боевых платформ, даже самые современные «эсминцы будущего» в одночасье безнадежно устарели. Тот случай, когда отсутствие перспективной оценки развития военной мысли, помноженное на безудержное стремление обогнать весь мир в строительстве «кораблей будущего», привели к фактически бессмысленным тратам на проект, боевая ценность которого померкла задолго до того, как он достигнет готовности к реальному боевому применению.

Ведущим морским державам теперь не придется вкладываться в сомнительные дорогостоящие проекты, типа DDG-1000 Zumwalt, а можно сразу перейти к строительству перспективных средств вооруженной борьбы на море, укладывающихся в современные представления о применении боевых дронов. А корабли типа DDG-1000 Zumwalt можно пустить на мишени. Это такая глумливая авторская рекомендация.