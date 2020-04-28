Глава Минздрава РФ предостерег россиян от поездок на майские праздники

Москва, 28 апреля. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан отказаться от поездок в период майских праздников. Об этом глава Минздрава РФ заявил в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.

«Хочу предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. Потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения», — отметил Мурашко.

Министр также добавил, что отказ от поездок в период майских праздников позволит уберечь людей старшего возраста от риска заразиться коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.