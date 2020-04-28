Украинский адвокат догадался, почему запрещенные в стране российские соцсети работают

Киев, 28 апреля. Запрет на российские сайты и соцсети на Украине не лишает украинцев возможности ими пользоваться, он дает лишь дополнительный источник наживы для людей в погонах, делающих громкие заявления о необходимости таких мер. Об этом заявил украинский адвокат Тарас Ламах.

Правозащитник рассказал, что подавляющее большинство украинских пользователей «Одноклассников» и «ВКонтакте» по-прежнему продолжает сидеть в российских соцсетях. Он отметил, что может и на личном примере доказать это, зайдя на любой российский сайт через VPN (виртуальную частную сеть), заплатив за это, условно, 20-30 долларов в месяц.

Ламах объяснил, чтобы запретить пользование российскими ресурсами, необходимо исключить для граждан возможность иметь VPN, а этого сделано не было. По словам адвоката, это позволяет украинцам беспрепятственно использовать соцсети, только делать это за определенную плату.

«А VPN — тут вопрос в чем: платится определенная сумма, которая, я не удивлюсь, если там какие-то люди в погонах, которые делают громкие заявления, а на самом деле контролируют все эти интернет-ресурсы, VPN-ы и так далее. То есть, они их контролируют и снимают какую-то денежку — вот вам и механизм всей этой ситуации», — догадался о схеме правозащитник.

Ламах отметил, что работающие на Украине VPN являются хорошим вопросом, в изучении которого следовало бы «порыться» местным «доблестным спецслужбам».

«А вот эти рассказы за маму Джану, что мы там защищаем, мы оберегаем от каких-то российских агрессоров — да не надо эти басни Лафонтена рассказывать, выключите VPN и уберите оттуда этих людей в погонах, уберите их от контроля за этими сайтами и от возможности получать оттуда бабло, и тогда мы будем разговаривать на равных», — резюмировал юрист.

Напомним, что популярные социальные сети были запрещены на Украине указом президента Петра Порошенко в мае 2017 года под предлогом «информационной войны» с Москвой. Особенность этого запрета состоит в том, что от него страдает не Россия, которую стремились «наказать», а исключительно украинские граждане.

Срок действия «блокировки» Порошенко истекает 15 мая. Дальнейшую судьбу российских ресурсов в стране будет решать ее новый лидер Владимир Зеленский.