В России наблюдается самый низкий в мире уровень летальности по COVID-19

Москва, 28 апреля. В России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах Попова сообщила, что в России удалось не допустить взрывного роста заболеваемости COVID-19.

«Уровень летальности в РФ один из самых низких в мире, он не превышает 1%, но он важен для оценки эпидситуации», — заявила она.

В России зафиксировано более 93,5 тыс. случаев заражения, 867 человек скончались. Более 8,4 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Во вторник глава государства объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавал RT. Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Президент попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.

Президент РФ подчеркнул, что многие еще не ощутили реальной опасности коронавируса. Однако угроза заражения еще не миновала: пик эпидемии в России еще не пройден.