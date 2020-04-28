В Южной Африке мусульмане нарушают карантин, полиция принимает жесткие меры

25 апреля в населенном пункте Масибекела провинции Мпумаланга (ЮАР) полицейские ворвались в мечеть во время богослужения и арестовали 24 человека. Причиной для ареста послужило нарушение верующими режима самоизоляции.

Во время задержания между сотрудником полиции и местными жителями произошел инцидент. Полицейский спросил следующее:

«Вы выше президента? Мухаммед ваш президент?»

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Южно-Африканская комиссия по правам человека призвала полицию выполнять свою работу, но при этом не причинять вреда гражданам, даже если они нарушили режим самоизоляции.

«Южно-Африканская комиссия по правам человека вновь повторяет свой призыв к тому, чтобы все в Южной Африке придерживались условий действующего в настоящее время режима изоляции, который включает запрет на массовые мероприятия, в том числе публичное проведение религиозных обрядов. Правила действуют для защиты общественного здравоохранения с помощью мер, направленных на сдерживание распространения потенциально смертельного вируса COVID-19. Однако комиссия решительно осуждает кощунственные высказывания в адрес ислама, особенно в то время, когда у мусульман в нашей стране и во всем мире начинался священный месяц поста», — отметили представители комиссии.

Позже южноафриканская полиция принесла извинения. Начальник полиции сказал, что замечания, сделанные офицером, были «довольно неудачными, недопустимо, чтобы кто-то мог так высказываться». Правоохранитель будет привлечен к ответственности.

Религиозный состав населения страны достаточно пестрый, в стране нет абсолютного религиозного большинства. Там проживают приверженцы различных религий и мировоззрений. Мусульмане составляют 1,3% от общего числа верующих.