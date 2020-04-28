Попова предупредила о возврате жестких мер из-за несоблюдения рекомендаций по самоизоляции

Москва, 28 апреля. Любое отклонение от рекомендаций по поэтапному выходу из режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса, приведет к возврату жестких мер, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел совещание с губернаторами по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Глава государства поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации и критерии по поэтапному выходу из режима ограничений с 12 мая.

Попова, тоже принявшая участие в совещании, заверила президента, что его поручение будет выполнено. Она предупредила о возврате жестких мер из-за несоблюдения рекомендаций по самоизоляции.

«Эти правила, если они будут приняты, они должны неукоснительно исполняться. Неукоснительно. Любое отклонение приведет <…> к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам», — подчеркнула Попова.

Режим самоизоляции в регионах России начали вводить еще в конце марта. Стремительного распространения инфекции по стране помогли предотвратить именно оперативно принятые властями меры, отмечает «ФедералПресс». Решено было приостановить пассажирское сообщение с другими государствами, отменить массовые мероприятия, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, а работников — по возможности на удаленный формат работы.

Как отмечает Deita.ru, даже торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне решили отложить до полной победы над эпидемией.

В России, по последним данным оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса, зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 скончались.