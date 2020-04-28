Режим самоизоляции продлили до 11 мая. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Российский лидер заявил, что распространение болезни удалось затормозить. Число новых случаев стабилизировалось, но пик еще не пройден, поэтому останавливаться рано. Президент озвучил ряд новых мер. Первая из них касается продления режима самоизоляции.

«Впереди у нас чреда больших майских праздников. А между ними рабочие дни: 6,7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали: брали отгул или отпуска. А сейчас, тем более, нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими», — заявил президент.

И таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. При строгом соблюдении профилактических мер.

Президент также заявил, что главы регионов не должны действовать «под копирку». Так как в каких-то регионах обстановка напряженная, а в каких-то — более мягкая.

«Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь. На котором нужно предусмотреть все риски», — подчеркнул российский лидер.

Чтобы мы не откатились назад, правительству и министерствам поручено к 5 мая подготовить рекомендации для поэтапного выхода из режимов ограничений. Президент отметил, что эпидемия сильно ударила по бизнесу, в развитие которого люди годами вкладывали свою силу. Их обязательно нужно поддержать.