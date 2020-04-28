Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в России

Москва, 28 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер в связи с риском распространения коронавирусной и установлении нерабочих дней 6-8 мая с сохранением заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подписал указ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Документ устанавливает нерабочими дни с 6 по 8 мая.

«Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Согласно указу, руководители субъектов РФ обязаны осуществлять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 1 по 11 мая включительно.

Действие указа о нерабочих днях не распространяется на аптеки, системообразующие, научные и образовательные организации, медицинские учреждения, продуктовые магазины, а также на организации, которые выполняют неотложные строительные работы. Кроме того, в рамках указа федеральным и региональным госорганам необходимо определить число своих сотрудников, которые продолжат работать в этот период.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает трех миллионов человек. От коронавирусной инфекции погибло более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.