Эксперты рассказали, как россияне занимаются спортом в самоизоляции

Москва, 28 апреля. Половина россиян, которые работают удаленно, занимаются спортом в домашних условиях. Это подтверждают результаты опроса компании Superjob.

Эксперты оценили уровень физической активности россиян в самоизоляции. 58% поддерживают форму (53% респондентов сами выбирают нагрузки, 3% опрошенных пользуются приложениями и 2% тренируются в гараже).

При этом 42% опрошенных признались, что не занимаются спортом. Самыми активными являются молодые люди до 24 лет. От физических нагрузок чаще всего не отказываются трудоустроенные граждане, которые работают на удаленке или не работают на время карантина.

Опрос проводился 25 апреля в 285 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1600 респондентов.

Ранее эксперты сообщили, что большинство россиян хотят возвращения детей в школы. Они уверены, что дистанционная форма обучения не такая эффективная, как занятия в классах.