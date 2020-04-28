Главным оружием террористов ПНС стали турецкие БПЛА и военные корабли

Триполи, 28 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что основным оружием террористических группировок, выступающих на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), стали БПЛА и турецкие военные корабли.

В ходе выступления на египетском на канале Extra News спикер ЛНА указал на широкомасштабную турецкую поддержку бандформирований ПНС. Главным их оружием стали беспилотники, с помощью которых террористы могут наносить удары по удаленным объектам. Второй вид оружия — турецкие военные корабли, с помощью которых радикалы получают разведданные. Кроме того, эти суда оснащены современным оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы.

Генерал-майор подчеркнул, что основное противостояние в Ливии ведется против турецких вооруженных сил, а не террористических группировок ПНС. Он напомнил, что Анкара потратила огромные ресурсы на вмешательство во внутриливийский кризис, использовав при этом все виды ВС и военной техники.

Анкара создала морские и воздушные каналы, с помощью которых боевики ПНС получают все необходимое для продолжения обстрелов и вооруженных провокаций в отношении ЛНА и мирных жителей. Помимо этого, Турция перебрасывает в североафриканскую страну тысячи боевиков, сейчас в Ливии находится около 17 тысяч наемников.