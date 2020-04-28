Мисмари сообщил, что жители Тархуны могут чувствовать себя в безопасности

Тобрук, 28 апреля. Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил, что жители Тархуны могут чувствовать себя в безопасности. Выступление транслировал египетский канал Extra News.

Говоря о многочисленных нападениях террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на Тархуну, Мисмари подчеркнул, что город и его окрестности находятся под протекцией ЛНА — для защиты населения в этом районе развернута 9-я бригада, полноценное армейской подразделение. Оборона укреплена системами ПВО, позволяющая успешно отражать атаки беспилотников.

По словам спикера, Тархуна является очень большим городом, в котором проживают самые большие ливийские племена. Боевики ПНС, понимая ключевую роль Тархуны, логистику, связанную с ней, не раз пытались захватить ее. 18 апреля террористы приступили к массированному штурму города, атаковав его сразу с нескольких направлений при поддержке артиллерии и БПЛА. Нападение было успешно отбито, радикалы понесли большие потери. Сейчас группировки ПНС ведут активную разведку позиций ЛНА в Тархуне, пытаясь наносить удары с воздуха.