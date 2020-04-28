Путин уверен, что жизнь в России после пандемии коронавируса обязательно наладится

Москва, 28 апреля. Жизнь в России после окончания пандемии коронавируса обязательно наладится, уверен президент РФ Владимир Путин.

На совещании с губернаторами по ситуации с распространением инфекции глава государства заверил, что власти сделают все, чтобы страна преодолела нынешние испытания, а также создала надежные условия для будущего развития.

«Сейчас каждый наш, пусть даже не большой, но все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией​​​. Мы заставим ее отступить», — сказал российский лидер.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. На сегодняшний день в мире заразились более трех миллионов человек, свыше 200 скончались. Власти многих стран закрыли границы и ввели карантин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что меры, оперативно принятые властями РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией, позволили не допустить взрывного роста числа заболевших в стране. В России зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 скончались.

Над вакциной от коронавируса трудятся многие страны, в том числе и Россия. Ожидается, что испытания первого отечественного препарата от COVID-19 начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.