Путин назвал майские праздники решающими в борьбе с коронавирусом

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.

«Прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», — заявил Путин, подводя итоги совещания по противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Глава государства отметил, что праздники можно провести на даче и на садовых участках. Путин призвал не допускать срывов в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские праздники будут решающими в борьбе с эпидемией.

Президент РФ подчеркнул, что многие еще не ощутили реальной опасности коронавируса. Однако угроза заражения еще не миновала. Также в ходе совещания Путин отметил, что пик эпидемии в России еще не пройден, самые сложные времена еще впереди. Глава государства призвал действовать на опережение и учитывать накопленный опыт.

Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России. Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

По данным на 28 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 93 558. За последние сутки коронавирус выявили у 6411 человек в 83 регионах РФ.