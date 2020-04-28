Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой помощи в РФ

Москва, 28 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Он подписал соответствующее постановление.

28 апреля состоялось совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в России с участием президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и представителей профильных ведомств.

В начале совещания, которое проходило в режиме онлайн, глава государства обратился к россиянам. Он продлил нерабочие дни до 11 мая.

Путин выразил благодарность врачам и медперсоналу, которые помогают пациентам. Он подчеркнул, что от их труда и заботы о больных зависит преодоление эпидемии.

«Знаю, что 28 апреля неофициально отмечается день создания (службы) Скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей экипажей с этим праздником», — сказал глава государства.

Президент предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи. По итогам совещания Мишустин подписал постановление.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не выходить из дома на майские праздники. По его мнению, режим самоизоляции должен быть таким же строгим.