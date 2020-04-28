ФАН объявляет претендентов на победу в оперативном конкурсе «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей представляет на суд читателей десять материалов региональных журналистов, которые, по мнению профессионального жюри, достойны победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России».

Оперативный конкурс «Хорошие новости России», в котором борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ, проводится дважды в месяц. Нынешний этап стартует 28 апреля и закончится в 23 часа 59 минут 4 мая. Все это время читатели ФАН будут голосовать за понравившуюся работу с помощью формы для голосования, находящейся под этой публикацией.

Отметим, что в число номинантов конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», организованного ФАН для поощрения региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, вошли работы, присланные на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также материалы, отобранные конкурсной комиссией.

К участию в малом конкурсе традиционно принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир за две недели до начала нового этапа этого профессионального соревнования. Параллельно на почту goodrussia@riafan.ru принимаются заявки на участие в большом одноименном конкурсе с денежными призами по 100 тысяч рублей. Подробнее о нем узнать тут.

Итак, номинантами очередного этапа малого конкурса «Хорошие новости России» стали:

Глеб Дудкин, автор сюжета «Граффити в честь 9 мая в Северном», вышедшего в эфире ТРК «Мир Белогорья» (Белгород);

Настя Берг, авто статьи «Деревня трудится потихоньку», опубликованной в газете «Шимские новости» (Новгородская область);

Анна Чернова, автор статьи «В Лабытнанги появится школьный «завод», опубликованной в газете «Красный Север» (Салехард);

Марк Захаров, автор статьи «Имбирно-лимонный скачок», опубликованной в газете «Наш Красноярский край» (Красноярск);

Ольга Карпова, автор статьи «Кто работает для нас?», опубликованной в «Солецкой газете» (Новгородская область);

Маргарита Захарова, автор статьи «Выборгский ресторатор обеспечил врачей бесплатными обедами», опубликованной в газете «Выборг» (Ленобласть);

Андрей Привалихин, автор статьи «Архангельский порт: подставляя плечо судам Севера», опубликованной в газете «Правда Севера» (Архангельск);

Сергей Савицкий, автор сюжета «Тульские байкеры в период пандемии стали волонтерами», вышедшего на телеканале «Первый Тульский»;

Нина Александрова, автор статьи «Концерты, выставки, спектакли «для самоизоляционных людей»», опубликованной в газете «Иркутск»;

Юлия Ежикова, автор статьи ««Волка ноги кормят»: какие специалисты нужны работодателям во время кризиса», вышедшей на портале «Блокнот Ростов».

Желаем всем номинантам удачи! Итоги читательского голосования, которые определят обладателей первого, второго и третьего денежных призов, будут обнародованы 5 мая.