Глава Минздрава сообщил об отсутствии дефицита коек для больных коронавирусом в РФ

Москва, 28 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России нет дефицита коечной сети для больных коронавирусом.

«Ряд регионов еще завершает дооснащение и перепрофилирование, но мы видим: дефицита коечной сети сегодня нет», — сообщил Мурашко на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в России.

В ходе совещания президент РФ Владимир Путин отметил, что задача создания дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом в регионах решена. Путин напомнил, что поручал к 28 апреля развернуть 95 тысяч специализированных коек для больных коронавирусом. Эта задача была выполнена, в регионах развернуто 116 тысяч коек.

Президент РФ отметил, что это общая картина по стране. Важно, чтобы каждый регион был на 100% готов к борьбе с коронавирусом, подчеркнул российский лидер.

По данным на 28 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 93 558. За последние сутки коронавирус выявили у 6411 человек в 83 регионах РФ.