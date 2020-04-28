Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

Российские врачи, в том числе врачи скорой помощи, которые находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, должны иметь право на повышенные страховые гарантии — точно так же, как и военнослужащие. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления перед совещанием по коронавирусу предложил установить дату 28 апреля Днем работника скорой помощи. Глава государства отметил, что в этот день неофициально отмечается день создания скорой помощи в России.

«Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — сказал российский лидер.

Светлана Бессараб в комментарии ФАН отметила, что врачи, безусловно, заслужили этот праздник. Правда, если бы не пандемия коронавируса, предложение о создании официального Дня работника скорой помощи вряд ли прозвучало бы на таком уровне.

«Врачи спасают нас ежедневно. Но, наверное, вряд ли такое предложение было бы услышано и вряд ли бы оно прозвучало на таком высоком уровне, если бы сегодня мы не понимали, насколько важна и насколько социально значима для государства работа врача скорой помощи. Сегодня эти замечательные люди — великие, зачастую, люди — получили свой профессиональный праздник, право его отмечать в один и тот же день. Думаю, что это очень знаково для нашей страны и очень правильно», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Если же говорить о мерах поддержки врачей в непростой период борьбы с эпидемией, то здесь необходима реализация мер, предложенных президентом России. Еще 8 апреля Владимир Путин поручил установить медикам повышенные страховые гарантии — на уровне военнослужащих.

«Я до сих пор не вижу исполнения поручения президента по поводу дополнительного страхования врачей на уровне военнослужащих. Ведь это правда: сегодня врачи находятся на передовой, и они подвергают свою жизнь опасности. Они могут частично потерять трудоспособность. Они могут заразиться и тяжело переболеть, и это будет связано с какими-то последствиями для организма. Наконец, мы уже знаем случаи, когда, к сожалению, врачи погибают. Они не умирают от болезни — они погибают при исполнении своего врачебного долга», — подчеркнула Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, действующих страховых выплат, которые предусмотрены на такие случаи, сегодня недостаточно. Светлана Бессараб отметила, что сотрудников скорой помощи, брошенных на передовую борьбы с COVID-19, тоже нужно страховать на уровне военных.