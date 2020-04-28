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Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

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Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

Российские врачи, в том числе врачи скорой помощи, которые находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, должны иметь право на повышенные страховые гарантии — точно так же, как и военнослужащие. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления перед совещанием по коронавирусу предложил установить дату 28 апреля Днем работника скорой помощи. Глава государства отметил, что в этот день неофициально отмечается день создания скорой помощи в России.

Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

«Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — сказал российский лидер.

Светлана Бессараб в комментарии ФАН отметила, что врачи, безусловно, заслужили этот праздник. Правда, если бы не пандемия коронавируса, предложение о создании официального Дня работника скорой помощи вряд ли прозвучало бы на таком уровне.

«Врачи спасают нас ежедневно. Но, наверное, вряд ли такое предложение было бы услышано и вряд ли бы оно прозвучало на таком высоком уровне, если бы сегодня мы не понимали, насколько важна и насколько социально значима для государства работа врача скорой помощи. Сегодня эти замечательные люди — великие, зачастую, люди — получили свой профессиональный праздник, право его отмечать в один и тот же день. Думаю, что это очень знаково для нашей страны и очень правильно», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

Если же говорить о мерах поддержки врачей в непростой период борьбы с эпидемией, то здесь необходима реализация мер, предложенных президентом России. Еще 8 апреля Владимир Путин поручил установить медикам повышенные страховые гарантии — на уровне военнослужащих.

«Я до сих пор не вижу исполнения поручения президента по поводу дополнительного страхования врачей на уровне военнослужащих. Ведь это правда: сегодня врачи находятся на передовой, и они подвергают свою жизнь опасности. Они могут частично потерять трудоспособность. Они могут заразиться и тяжело переболеть, и это будет связано с какими-то последствиями для организма. Наконец, мы уже знаем случаи, когда, к сожалению, врачи погибают. Они не умирают от болезни — они погибают при исполнении своего врачебного долга», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

По мнению парламентария, действующих страховых выплат, которые предусмотрены на такие случаи, сегодня недостаточно. Светлана Бессараб отметила, что сотрудников скорой помощи, брошенных на передовую борьбы с COVID-19, тоже нужно страховать на уровне военных.

«Если, к сожалению, так случилось, что врач погиб, его семья должна получить повышенные серьезные выплаты. Если человек потерял трудоспособность как на передовой, как на фронте. Как получает военнослужащий до 500 тысяч — выплаты за боевое ранение, — точно так же должен получать врач. Это было бы правильно. Поэтому для врачей скорой помощи в том числе такие меры должны быть разработаны», — резюмировала Светлана Бессараб.

Бессараб заявила о необходимости страховать врачей скорой помощи на уровне военных

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