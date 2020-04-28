Путин рассказал, как Россия отпразднует День Победы во время эпидемии

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин на большом совещании с главами регионов рассказал, как пройдет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в условиях эпидемии.

«В День Победы состоится авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов», — пообещал глава государства.

Путин подчеркнул, что авиатехника пройдет в парадном строю, отдавая честь героям, а вечером в центрах городов будет традиционный праздничный салют.

Президент призвал всех россиян 9 Мая помянуть солдат Великой Отечественной войны и обязательно поздравить ветеранов.

«Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова», — добавил Путин.

По его словам, в этот день можно вместе с детьми и внуками посмотреть старые семейные фотоальбомы, рассказать им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от родителей, от бабушек и дедушек, спеть «День Победы», «Катюшу», «Землянку». Президент добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» обязательно будут проведены, но позже. Пока это опасно и в первую очередь для ветеранов.

Напомним, ранее Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что это решение далось очень тяжело, но из-за беспрецедентной опасности другого выхода не было.