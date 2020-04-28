Врачи рассказали о сложностях работы в условиях, когда все подчинено коронавирусу

Что сейчас лечат кроме коронавируса — эта тема обсуждалась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Как обстоят дела в России с плановыми медицинскими услугами, с выпиской рецептов, с лечением онкологических и психиатрических заболеваний, когда все силы брошены на борьбу с COVID-19? Справляется ли российская медицина с оказанием помощи не коронавирусным больным? На эти вопросы постарались ответить гости программы.

Модераторами дискуссии выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев, старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров и журналист Артемий Галицын.

Плохая новость для COVID-диссидентов

В начале пресс-конференции Игорь Никоноров упомянул, что несколько дней назад в России официально «закончился» сезон гриппа, который, как и COVID-19, является острым респираторным заболеванием.

«Сейчас любой человек с симптомами ОРВИ обязательно проходит обследование на коронавирус, — отметил специалист. — В Петербурге от гриппа погибло гораздо меньше людей, чем от COVID. Так что хочу расстроить COVID-диссидентов: все это на самом деле очень серьезно и очень опасно».

Перепрофилирование должно быть оправданным

Перепрофилирование больниц под коронавирусных пациентов должно быть разумным и оправданным, таким мнением поделился первый участник дискуссии — глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов. По мнению парламентария, в нынешних непростых условиях необходимо соблюсти баланс между срочными мерами по оказанию помощи коронавирусным больным с лечением больных с другими заболеваниями.

«Все это прекрасно понимают. Несмотря на то, что мы вынуждены были пойти на перепрофилирование больниц, все осознают необходимость сохранения коек для других больных», — отметил он.

По словам Морозова, он в принципе не является сторонником бездумной оптимизации российского здравоохранения, поэтому призывает к исправлению допущенных ошибок.

«Да, мы должны быть рациональными и гибкими. Но рациональность не должна вредить качеству и доступности медицинской помощи», — подчеркнул Морозов.

При этом в нынешней непростой ситуации Россия в борьбе с коронавирусом выглядит гораздо лучше, чем многие европейские страны, не говоря уж о США, где ошибки были допущены на старте, что привело к многочисленным жертвам.

«В России, несмотря на критику в наш адрес, развита система первичной медицинской помощи, за рубежом вы это не найдете. И второе — нам помогает развитость нашей военной медицины и медицины катастроф», — подчеркнул депутат Морозов.

Участники дискуссии призвали депутатов обратить внимание на проблему аутсорсинга в медицине, когда нанятые сторонние сотрудники, в первую очередь младший медперсонал, не получают доплат, которые положены медикам, работающим с коронавирусными больными.

«Эта межведомственная несогласованность требует доработки, и в ближайшее время вопрос будет доработал законодательно», — пообещал Морозов.

Слушаться профессионалов

Одной из важнейших привычек, которая останется у российского населения после этой эпидемии, — это привычка слушаться профессионалов, уверен Дмитрий Морозов.

«Люди должны к этому привыкнуть. Вторая привычка: соблюдение правил гигиены. Третье, на что нужно обратить внимание, — это важность вакцинации и честной, не для галочки, диспансеризации», — подчеркнул он.

Коронавирус и психиатрия

Следующим участником дискуссии стал депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич. Он рассказал, что перепрофилирование в связи с COVID коснулось в том числе психиатрических стационаров, что привело к значительному сокращению плановой помощи больным с психиатрическими диагнозами.

«Откладывая плановую помощь, мы потом получим проблемы — отложенную смертность. Особенно при хронических заболеваниях», — предупреждает врач.

Менделевич считает необходимым создание в психиатрических больницах отделений для пациентов с выявленным коронавирусом. Он также рассказал, как решается проблема продления рецептов больным, которые годами принимают специальные препараты. По словам врача, такие рецепты уже сейчас продлеваются автоматически, что избавляет больных от необходимости нарушать режим самоизоляции. В то же время Менделевич не считает, что нынешнюю вынужденную «вольницу» нужно закрепить и на посткарантинный период.

«Строго контролируемая выдача рецептов — это не бюрократия, — подчеркнул он. — Бесконтрольный прием сильных препаратов — это крайне опасно, обязательно должен быть контроль, а выписка рецепта — это и есть такой контроль».

Коронавирус «делает всем нервы»

Рассказал Менделевич и о том, как переживают люди с психическими откровениями или в пограничном состоянии нынешнюю психотравмирующую ситуацию.

«Люди с неустойчивой психикой, с расстройствами, конечно, на все это реагирует. Но этот кризис всех мобилизует, и всплеска психических заболеваний пока нет. Но он может произойти уже после эпидемии, когда люди осознают, что они пережили», — подчеркивает врач.

По мнению Менделевича, это еще один знак того, что психиатрия должна перестать быть на задворках нашего здравоохранения.

Фейки и неоправданная критика властей

Существует опасность использования темы коронавируса врагами России, которые распространяют фейки, сеющие страх, признает врач.

«Да, такая опасность есть. Мы помним, как хотели сжечь дома людей, которые могли быть заражены. Фейки, конечно, могут спровоцировать людей с неустойчивой психикой», — говорит Менделевич.

В то же время депутат призвал спокойно относиться к тому, что действия государства в борьбе с коронавирусом подвергаются жесткой, порой неоправданной критике со стороны оппозиции.

«Нужно играть на опережение и больше информировать людей. Чем больше государственные служащие будут общаться с людьми, активно обо всем рассказывать — тем лучше. Открытость — это наш рецепт от действий недобросовестных критиков. Мы должны говорить, должны объяснять. Как только наступает вакуум, в нем появляются и фейки, и недобросовестные политики», — подчеркнул Борис Менделевич.

Помогать другим

Следующим гостем программы стал Алексей Зиновьев, президент благотворительного фонда «Алеша». Он признал, что подопечные фонда столкнулись с серьезными проблемами из-за отсутствия средств на плановые операции, а также из-за закрытия границ, что сделало невозможным лечение за рубежом.

«Сбор средств продолжаем, но лечение растягивается, ждем, когда откроется авиасообщение. Сегодня во многих случаях от этого зависит детская жизнь», — рассказал Зиновьев.

Он пояснил, что многие заболевания, которыми занимается его фонд, в России малоизучены, поэтому фактически не лечатся.

«Поэтому родители выбирают зарубежную клинику и получают рекомендации от российских врачей для лечения за границей, — рассказал он. — Что касается трудностей со сбором средств, то мы любую ситуацию воспринимаем как вызов и ищем новые формы работы».

Именно желанием развернуться лицом к людям Зиновьев объяснил необходимость телевизионной рекламы со сбором сбор средств на лечение детей, хотя этот способ сбора денег многих коробит.

«Чтобы спасти ребенка, нужно донести информацию до людей. Самый простой способ — через ТВ. Я не согласен, что телеканалы зарабатывают на этих роликах. Считаю, что такие ролики должны выходить, это лучше, чем рекламировать пиво и тому подобное».

Евгений Зубарев пообещал вернуться к этой теме и провести журналистское расследование, насколько корректна и законна реклама по телевизору сбора средств на лечение детей за границей.

Онкология и коронавирус

Следующим гостем программы стал директор Петербургского городского онкологического центра профессор Владимир Моисеенко. Он рассказал, что эпидемия, вызванная коронавирусом, оказала заметное влияние на онкологическую помощь в городе.

«Мы изменили принципы работы, — рассказал Моисеенко. — Все, кто поступает в стационар, сдают анализы на коронавирус, также сокращен объем операций, в первую очередь плановых».

По словам врача, переносы операций коснулись больных с доброкачественными новообразованиями, а также ситуаций, когда риск разрастания опухоли минимален. Такие предосторожности оправданы: коронавирус может серьезно осложнить течение послеоперационного периода у онкологических больных, говорит профессор.

«Онкобольные имеют шансы заболеть COVID выше, чем здоровые люди. Например, в Италии 20% умерших — это онкобольные; по данным китайских врачей, у больных с онкологией шансы умереть от коронавируса в пять раз выше, чем у здоровых», — подчеркнул Моисеенко, связав эти данные с тем, что у таких пациентов серьезно ослаблена иммунная защита.

Он также рассказал, что делается все, чтобы защитить медиков от заражения.

«Мы старается обеспечить всех средствами защиты — перчатки, респираторы, очки. Это срабатывает», — говорит Моисеенко.

По словам профессора, сотрудников онкоцентра обследуют ежедневно, и у них пока только три медика на карантине.

«Наше Отечество действительно Богом хранимое, — говорит он, характеризуя ситуацию с эпидемией в России. — Сыграли роль карантинные меры, даже прививки БЦЖ, которые нам делали в детстве, могли сыграть роль. Наше счастье, что у нас было время подготовиться. Пик эпидемии сдвигается уже на конец мая. Далеко не все понимают серьезность проблемы, даже врачи. Многие медики заболевали из-за того, что просто пренебрегали средствами защиты».

По словам Моисеенко, в этой ситуации важно вовремя почувствовать опасность и реагировать адекватно.

«У нас государственная медицинская система проще регулируется, у нас лучший в мире эпидемиологический опыт. С советских времен сохранилась структура, которая помогает сдерживать эпидемию», — подчеркнул он.

Как защититься от коронавируса в транспорте

В заключение старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров рассказал, как защитить себя в транспорте от угрозы заражения.

«Не открою Америки, это давно все известно. Если у вас признаки респираторной инфекции — оставайтесь дома. В транспорте не надо близко не подходить друг к другу. Можно в общественных местах носить маску, перчатки. Хотя, на мой взгляд, достаточно, придя домой, просто вымыть руки и лицо. О личной гигиене мы говорим каждый год, но востребованы эти простые правила стали только сейчас», — подчеркнул вирусолог.

После эфира корреспондент ФАН побеседовал с заместителем директора НМИЦ онкологии имени Блохина Александром Петровским. Интервью с Петровским читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.