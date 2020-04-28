Путин назвал недопустимым жертвовать людьми ради ситуации в экономике

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике очень важна, но нельзя жертвовать людьми, тут не применим закон естественного отбора.

Глава государства отметил, что в ситуации с коронавирусом речь идет о нравственном выборе. Звучат предположения, в том числе и в России, что в первую очередь надо думать об экономике и материальном благополучии, обратил внимание президент.

По словам Путина, сторонники естественного отбора, по сути, предлагают поступать как в первобытные времена, когда стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Глава государства напомнил, что древняя Спарта, где больных детей сбрасывали со скалы, в итоге утратила государственность.

«Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству», — заявил Путин.

Кроме того, Путин отметил, что свобода – это безусловная ценность современной цивилизации, но человеческая жизнь является абсолютной ценностью. Президент РФ подчеркнул, что свобода каждого ограничена свободой других, в ситуации с эпидемией это правило более чем уместно. Те, кто ставит свою ничем не ограниченную свободу выше интересов других, демонстрируют эгоизм и насилие над окружающими, заключил Путин.