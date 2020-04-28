Путин заявил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся

Москва, 28 апреля. Все праздничные мероприятия, запланированные к 9 Маю обязательно состоятся, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов.

«Проведем и парад Победы на Красной площади, и шествие «Бессмертного полка». Но когда убедимся, что ситуация безопасна», — подчеркнул глава государства.

Напомним, решение отложить подготовку к параду Победы 9 мая, Путин озвучил 16 апреля. Президент объяснил, что риски, связанные с эпидемией чрезвычайно высоки. Он также обратился к миллионам россиян, участвующих в акции «Бессмертный полк», заверив, что разделяет их чувства, потому что сам все последние годы принимал участие в этом впечатляющем и ни с чем не сравнимом шествии.