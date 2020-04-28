Сирия, 28 апреля. 33 человека пострадали при взрыве бомбы в городе Африн на севере Алеппо. Курдские боевики провели в Дейр-эз-Зоре рейд совместно с ВС США. На юге Идлиба продолжились провокации со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишились трех боевиков при столкновении с отрядами «Сил освобождения Африна».

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели на востоке Дейр-эз-Зора рейд совместно с силами международной коалиции.

Международная коалиция: присоединилась к кампании рейдов по поиску «спящих ячеек» ИГ1* на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Боевики из состава «Сил освобождения Африна» отчитались об успешных вылазках в зоны контроля протурецких группировок на севере Алеппо. Согласно сообщению боевиков, их группа несет ответственность за серию последних нападение на «Сирийскую национальную армию» в окрестностях поселка Шаран. В результате диверсии были ликвидированы трое боевиков СНА, несколько ранены, также пострадали двое турецких военнослужащих и была поврежден один бронированный автомобиль.

В городе Африн взорвался заминированный автомобиль. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, взрыв прогремел на улице Раджу в результате детонации СВУ, установленного в припаркованную машину. По предварительным данным, при взрыве пострадали 33 человека.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции боевики «Демократических сил Сирии» провели рейд совместно с силами международной коалиции. По информации портала Baladi News, в сопровождении ударных вертолетов ВВС США боевики провели рейд в сельской местности Дейр-эз-Зора по поиску укрывающихся среди местных террористов «Исламского государства»1. Причина, по которой курды повысили меры безопасности и начали кампанию рейдов с обысками в домах у местных жителей — рост числа нападений «спящих ячеек». Накануне у нефтегазового месторождения «Аль-Омар» был найден обгоревший автомобиль американских военнослужащих. Сами солдаты пропали без вести. Предположительно, на их автомобиль напали из засады террористы.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) ведут огонь из тяжёлой артиллерии по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревень Кансафра и Аль-Фатыра на юге провинции Идлиб. Как передает источник в сети Twitter @ufuk_sy, данные о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока ещё не поступали.

Как передает портал Step News, у поселка Маарет ан-Насан боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» пригнали строительную технику чтобы разрушить установленные турецкими военнослужащими заграждения на трассе. По данным источника, ранее ВС Турции установили барьеры на дорогах у Маарет ан-Насана, чтобы помешать конвою боевиков проникнуть в зоны контроля правительственных войск. Действия турецких войск только обострили отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам». Несколько дней назад боевики вступили в прямую конфронтацию с турецкими войсками под Найрабом, где военнослужащие пытались разогнать демонстрацию на трассе М4. В беспорядках приняли участие боевики и обстреляли из минометов турецкий наблюдательный пункт, в ответ на что Турция нанесла авиаудар по укрепленным районам группировки.

Провинция Хасака

Министерство обороны Турции сообщает, что ночью в 26 км к юго-востоку от города Рас аль-Эйн боевики из состава «Отрядом народной самообороны» YPG начали ракетный и артобстрел турецкой армии и союзных сил, дислоцированных в зоне операции «Источник мира». Оперативные центры были проинформированы, и войска были переведены в действие. Согласно заявлению ведомства, ВС Турции открыли огонь по боевикам и возможному путям их отступления, ликвидировав семь боевиков и тяжело ранив еще четверых.

1 Организация запрещена на территории РФ.