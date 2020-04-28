Доктор Мясников рассказал, как борьба с коронавирусом изменила российских врачей

Москва, 28 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как борьба с коронавирусом изменила российских медиков.

«Рядовые врачи становятся полевыми командирами. Читают предлагают. Все это конечно не забудется. Люди, которые через это прошли они уже не будут прежними… Я давно не видел такого подъема в больнице… Это учения, благодаря которым появятся полевые командиры. Появятся ребята, на которых можно делать ставку», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает более трех миллионов человек. От коронавирусной инфекции погибло более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения новым вирусом, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.