Ученые из Сингапура предупредили о новой волне эпидемии при раннем снятии ограничений

Сингапур, 28 апреля. Страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при раннем снятии ограничительных мер. Об этом говорится в отчете, опубликованном лабораторией инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ученые изучили данные по коронавирусной инфекции по 131 стране. Согласно постоянно обновляемому прогнозу, в России ситуация с коронавирусом окончательно завершится 19 августа, в Германии и Франции — 5 и 8 августа соответственно, в Британии — 20 августа, в Италии — 30 августа, а в США — 5 сентября.

Примечательно, что, по мнению ученых, в КНР ситуация с коронавирусом закончилась уже 9 апреля.

Исследователи заметили, что такой прогноз для каждой страны связан с реальной ситуацией и политикой властей. Он представляется более достоверным для стран, уже переживших пик, так как основан на данных, охватывающих разные фазы «жизненного цикла» пандемии.

«Для таких стран может наступить новая волна заболеваемости, если власти слишком рано отменят ограничения, особенно когда в других странах пандемия ещё присутствует», — предупредили ученые.

О вспышке пневмонии власти Китая сообщили в декабре прошлого года, затем вирус из КНР быстро распространился по миру. Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию Китая, тому есть ряд доказательств.

Специалисты американского университета Джонса Хопкинса объявили, что коронавирусом заболели уже более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

Над вакциной от SARS-CoV-2 работают многие страны, в том числе Россия. По данным оперштаба по ситуации с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в стране выявили более 6,4 тысячи новых случаев заражения. В целом, число заболевших превысило отметку в 93 тысячи человек.