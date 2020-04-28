Потеря обоняния и вкуса может означать наличие легкой формы коронавируса

Сан-Диего, 28 апреля. Потеря вкуса или обоняния может быть симптомом легкой формы коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США.

«Потеря обоняния может быть показателем того, что инфицирование SARS-CoV-2 не вызовет серьезных последствий и с меньшей вероятностью потребует госпитализации», — рассказал доктор Кэрол Ян.

По его словам, если человек с COVID-19 перестает различать вкусы и/ или запахи, он с наибольшей вероятностью столкнется с легкой формой болезни, но только в том случае, если у него нет других отягчающих факторов. К ним относятся хронические заболевания легких, преклонный возраст, проблемы с сердцем, диабет и ожирение.

Отмечается, что воспринимать это открытие как догму не стоит, поскольку для полной уверенности ученым недостает фактов.

Ранее специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK) отметили, что указанные симптомы могут быть первыми признаками коронавируса. Они рассказали, что по этим проявлениям можно определить наличие инфекции у пациентов, которые переносят COVID-19 бессимптомно, передает Ura.ru.

Напомним, что помимо указанных специалистами из США симптомов о наличии в организме SARS-CoV-2 могут свидетельствовать также озноб, температура, дрожь, боль в горле, затруднение дыхания и кашель.

Недавно россиянка, вернувшаяся вместе с мужем в США и переболевшая коронавирусом, рассказала, что у нее наблюдались и другие признаки заражения: невыносимо болели все мышцы, спина, выкручивало ноги и руки, повысилась чувствительность глаз. Ко всему добавлялись и известные «вестники» инфекции: высокая температура и озноб. Также утратились вкус и обоняние.