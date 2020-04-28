Представитель Правительства Ливии в РФ: ПНС не сможет помешать Хафтару объединить страну

Спикер Палаты Представителей Агила Салех Исса предложил сформировать новый Президентский совет в Ливии. Инициативу законодательного органа власти поддержал главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

Фельдмаршал выступил с официальным обращением к народу, пообещал построить гражданское государство, отказался от устаревших и разрушительных для Ливии Схиратских соглашений и объявил себя руководителем страны. Ранее Совет Племен выпустил серию резолюций, где указано, что большая часть населения доверяет власть Хафтару. При этом новое правительство будет избрано демократическим путем.

На фоне приложенных Восточным Правительством усилий для вывода североафриканского государства из кризиса, нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) пытается собрать остатки сил для того, чтобы удержать власть и помешать Хафтару урегулировать обстановку и создать новое гражданское государство. Представитель Ливийского Правительства в Российской Федерации Станислав Кудряшов проанализировал внутриливийскую ситуацию в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

«ПНС как единого органа более не существует, об этом говорят политические амбиции отдельных его членов, которые ищут поддержку в разных западных странах. Например, «министр внутренних дел» Фатхи Башага, проводящий свою политическую линию в Америке, и премьер-министр Файез Саррадж, который преследует собственную протурецкую стратегию. Естественно, что эскалация во всем этом присутствует, мы наблюдаем ее во всей красе последние три недели», — заявил он.

Эксперт объяснил, с чем связано обострение и, кто помогает ПНС препятствовать мирным инициативам Тобрука.

«За последние дни достаточно серьезное число наемников приехало в Ливию. Даже во время блокировки международного авиасообщения и гражданских перевозок, из Турции продолжают прибывать самолеты, которые перебрасывают на территорию страны террористов, сирийцев и прочих преступных элементов разных национальностей. Естественно, из-за этого произошло существенное укрепление джихадистских группировок, выступающих на стороне ПНС», — рассказал политик.

По его мнению, Саррадж пытается удержать власть с помощью пленения мирных жителей и захвата городов в восточной части Ливии:

«Боевики ПНС стараются достичь какого-то продвижения в вооруженном наступлении. Тут важно понимать, что города, которые они захватили на границе с Тунисом, никогда не были под контролем Ливийской национальной армии. Местные племена и руководители приняли для себя решение перейти на сторону ЛНА и Восточного Правительства, так как они разделяли их взгляды и были также против турецкой оккупации».

Однако Кудряшов подчеркнул, что силы Сарраджа не могут говорить о военных успехах: во-первых, они сотрудничают с джихадистами, а во-вторых, они захватывают лишь те территории, на которых им некому оказать сопротивление.

«Отряды самообороны пытались заблокировать террористов ПНС, но, когда существенные вооруженные формирования выдвинулись в их сторону, бойцы отступили и оставили свои населенные пункты. Экстремисты практически без боя взяли несколько городов на западной границе Ливии. ПНС рапортовало о своих каких-то военных достижениях и победах. При этом никаких существенных боев там не было, об этом есть подробная пресс-конференция спикера ЛНА Ахмада Мисмари, где он все подробно объясняет. Это очень важный момент», — отметил представитель Ливийского Правительства в РФ.

Эксперт подтвердил, что большая часть населения страны поддерживает Хафтара. По его мнению, ливийцы не смогли бы принять Сарраджа ни при каких обстоятельствах, поскольку им претит идеология оккупантов и иностранных интервентов.

«Ливийский народ, даже на тех территориях, которые захватывают ПНС, не поддерживают их, они не разделяют их позиции относительно турок в этом конфликте, их роли, их влияния на «политические органы» так называемого правительства. Страна, как минимум 90% ее населения и 90% племен, самых важных и основных объединений поддерживают Халифу Хафтара и Агилу Салеха», — рассказал он.

В заключение Станислав Кудряшов напомнил, что Восток Ливии всегда выступает единым фронтом, и все действия ЛНА согласованы с единственной легитимной властью — Тобруком, поэтому кампания Хафтара изначально была обречена на успех.