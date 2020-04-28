Тульская область вводит систему пропусков с 30 апреля

Тула, 28 апреля. Власти Тульской области с 30 апреля вводят пропуска для передвижения по региону, сообщили в пресс-службе правительства.

По данным на 28 апреля, Тульская область входит в десятку регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В области выявили 783 случая заражения, пять человек скончались.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился ввести систему пропусков. Уникальный код необходим при въезде в регион и выезде за его пределы для поездок на работу, в медучреждение и по личным делам.

Аналогичные пропуска были введены в Москве и Московской области. Власти призывают отслеживать данные по эпидемиологической ситуации в стране, пользуясь официальными источниками — сайтом стопкоронавирус.рф.

Напомним, что 28 апреля во время очередного обращения к россиянам президент Владимир Путин рассказал о продлении нерабочих дней до 11 мая. Он также поручил правительству разработать меры по выходу регионов из ограничений.

Глава государства отметил, что в регионах должны учитывать ситуацию с коронавирусом и прислушиваться к мнению сотрудников Роспотребнадзора.