Москва, 28 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предпринятые для борьбы с коронавирусной инфекцией меры позволили не допустить взрывного роста эпидемии в России. Об этом она заявила в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в российских регионах.

«На сегодняшний день эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции первые два месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов, а также не допустить взрывного роста заболеваемости», — сказала Попова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.