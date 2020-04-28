Суд Турции признал виновными шестерых журналистов, сообщивших о гибели военных в Ливии

Анкара, 28 апреля. Турецкий журналист Айдын Энгин в критической форме отреагировал на приговор суда, вынесенный в отношении шести сотрудников СМИ, написавших о погибших в Ливии военнослужащих ВС Турции.

Энгин уточнил, что против журналистов выдвинули сразу несколько обвинений после того, как они раскрыли имена сотрудников Национальной разведывательной организации (MIT). Сотрудников СМИ обвинили в нарушении кодекса MIT и УК Турции, несмотря на тот факт, что имена погибших ранее озвучивались с трибуны. По его словам, ключевым моментом в этой истории является тот факт, что члены правящей партии решили таким образом заткнуть рты оппозиционных журналистов.

В качестве эксперимента Айдын Энгин предоставил список погибших членов MIT, участвовавших в других конфликтах, а не в Ливии. Журналисту с помощью Интернета без труда удалось найти их имена. Все это говорит о том, что в Сети уже находится достаточно информации о погибших сотрудниках MIT, а, следовательно, раскрытие их имен не может считаться преступлением.

Напомним, Международный институт прессы (МИП) вступился за шестерых турецких журналистов, потребовав освободить их.

После вмешательства в Сирию и Ливию Анкара ужесточила контроль над СМИ, желая скрыть всю неудобную информацию о турецкой интервенции, потерях среди военных и объеме финансирования участия в конфликтах в других странах. Десятки неугодных журналистов арестовали, часть изданий была вынуждена закрыться.