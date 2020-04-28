Пандемия коронавируса обнажила изъяны западной медицины

Санкт-Петербург, 28 апреля. Частная медицина, распространенная в странах Запада, не смогла оперативно отреагировать на вспышку нового коронавируса, что привело к трагическим последствиям. Такую точку зрения высказал директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Мы всегда восхищались западной медициной – и оснащенностью, и квалификацией. В общем-то, это имело определенный смысл, потому что, действительно, мы видели высочайшую квалификацию врачей. Но это одна сторона. Другая сторона, что очень плохо себя показала частная медицина. Насколько я знаю, в Италии они поначалу отказывались принимать пациентов, и это одна из причин, почему все так вспыхнуло на севере Италии. Такая же ситуация в Соединенных Штатах. Там очень развита частная медицина, и пока они не договорились о страховках и системе оплаты, там возникали проблемы», — отметил Моисеенко.

По его словам, в сложных условиях государственная медицинская система оказалась более подвижной и управляемой.

«У нас государственная система, и в этом смысле, может быть, она проще регулируется. При всех ее недостатках, опыт сказывается. Тот опыт, который был получен в 1930-е, 1940-е, 1950-е годы, наверное, бесследно не прошел, и все-таки сохранилась та структура, которая позволяет сдерживать этот процесс», — пояснил онколог.

Он отметил, что сейчас в России эпидемия коронавируса идет по спокойному сценарию, в отличие от европейских стран.

«Думаю, на сегодняшний день наше Отечество действительно богохранимое, потому что события развиваются не по пессимистическому, взрывоподобному сценарию, как это было в Италии или в Соединенных Штатах. По-видимому, свою роль сыграли карантинные мероприятия. Я читал, что вакцинация БЦЖ, которая делается в детстве, тоже могла сыграть свою роль. В пользу этого говорит сравнение заболеваемости коронавирусной инфекцией в ГДР и ФРГ», — добавил Моисеенко.

Плавный подъем заболеваемости позволит России встретить пик заболеваемости во всеоружии, уверен он.

«Наше счастье, что у нас есть время подготовиться к этому – и власть имущим, и всем структурам. Потому пик прогнозировался на 20 апреля, сейчас сдвигается уже на конец мая. Это дает нам время развернуть койки, улучшить материально-техническую базу, и, кроме того, подготовиться морально. Беда в том, что далеко не все, даже медицинские работники, сегодня понимают серьезность проблемы», — отметил спикер.

По данным на 28 апреля, число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 3 млн. Скончались от коронавируса более 210 тысяч человек. Лидерами по числу летальных случаев остаются США, Италия и Испания.