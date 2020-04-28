Открытое обращение редакции РИА «Федеральное агентство новостей» к главному редактору МИА «Россия Сегодня» Маргарите Симоньян.

Уважаемая Маргарита Симоновна!

МИА «Россия сегодня» — крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. Вещание канала более чем на 30 языках мира — пример эффективной работы для многих изданий. Россия как одна из мировых держав просто обязана иметь свои собственные коммуникационные каналы для иностранной аудитории. Однако Вы, как профессионал в медиасфере, понимаете, что развитие информационных технологий, которое дает возможность мирового вещания, используется в том числе в различных политических и экономических «играх», где СМИ зачастую выступают марионеточным инструментом.

Все больше ресурсов и инструментов выделяется для ведения информационных войн: одни получают возможность доступа к эксклюзивным данным и бюджеты для открытия коррточек в сотнях городах мира, другим блокируют выдачу в поисковых системах или безвозвратно удаляют пользовательские аккаунты.

РИА ФАН в постоянном режиме проводит мониторинг повестки в российском сегменте интернета и отслеживает антироссийские информационные вбросы, созданные с легкой руки наших геополитических «партнеров». К сожалению, десятки антигосударственных и провокационных материалов в месяц публикуются на сайте интернет-проекта ИноСМИ.РУ, «специализирующегося на переводе материалов зарубежных СМИ». За последний месяц к нам обратилось несколько десятков читателей, которые отмечают, что данный ресурс является не государственным СМИ, а, скорее, «антигосударственным».

Вот такие броские заголовки и лиды дает сайт ИноСМИ.РУ:

«Россия в руках у саудитов», «Российская экономика на дне», «Ливия заявила, что российские наемники применили нервно-паралитический газ в Триполи», «Комментарии британских читателей: пора уже сбивать эти российские самолеты!», созданные под кураторством сотрудников внешнеполитических ведомств западных стран, призваны, в первую очередь, создать образ врага — Россию, — для собственного населения. Такое представление о нашей стране помогает международному истеблишменту обосновать миллиардные военные расходы, выгодные экономические санкции и чрезвычайные полномочия для контроля «демократичности» любых стран мира. И это не единичные случаи — только за последние два месяца ИноСМИ.РУ выпустило 81 подобную публикацию.

Учитывая огромный кредит доверия россиян к федеральному государственному унитарному предприятию МИА «Россия Сегодня», данная пропаганда может быть воспринята как истинная информация. В условиях гибридной войны, а также времени, когда информационное пространство подвержено недостоверным данным и откровенной лжи, публикация антироссийских материалов в государственных изданиях выглядит как тревожный звонок о неизбежном поражении России.

В материалах, переведенных ИноСМИ.РУ, прослеживается искажение действительности, идущее вразрез с официальной позицией Правительства РФ и федеральных ведомств (в частности в марте: министерства обороны и МИДа).

РИА ФАН призывает МИА «Россия Сегодня» пересмотреть редакционную политику издания проекта ИноСМИ.РУ. Предлагаем не относить к «наиболее интересным материалам зарубежных СМИ» продукты антироссийской пропаганды. Подобные материалы, размещенные за счет налогов наших сограждан, разобщают общество, дискредитируют российскую государственность и журналистику в целом.