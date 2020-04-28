Продолжается череда банкротств компаний Мушвига Абдуллаева, владельца сети Spar

Москва, 28 апреля. «Сбербанк» предъявил компании Мушвига Абдуллаева «Евробизнес» требования на 8,1 млрд рублей и обратился за ее банкротством в Арбитражный суд Петербурга. Ранее Абдуллаев сообщал о реструктуризации долгов к январю 2020 года, но что-то помешало ему договориться с банками.

«Евробизнес» — одна из более чем 10 российских компаний предпринимателя. В январе началось банкротство другой его компании — торгового дома «Интерторг», которая столкнулась с финансовыми претензиями 130 партнеров на 10 млрд рублей.

Консолидированный бизнес Абдуллаева в компаниях «Адастра», «Инвестиционная строительная компания», «Невская логистика» вместе банкротящимся «Евробизнесом» привлечен в арбитражном суде тем же «Сбербанком» в качестве ответчика почти на 6 млрд рублей. Залоговое имущество компаний арестовано судом. Активная стадия судебных разбирательств начинается в июне этого года.

Внушительные суммы исков и количество партнеров по бизнесу, предъявляющих претензии, с одной стороны, требуют от Абдуллаева грамотных действий для удержания конфликта в стадии тления, без огня открытого конфликта с вовлечением в него правоохранительных органов.

С другой стороны, именно размер задолженности и масштабность банкротства могут стать рычагом к принуждению стратегических финансовых партнеров к переговорам и поиску форм продолжения ритейла Абдуллаева под знакомыми брендами Spar и «Народная 7Я семьЯ».

Сам Мушвиг Абдуллаев в марте-апреле этого года вместе со своими компаниями стал ответчиком в Московском районном суде Петербурга перед ООО «Гелиона» и компанией «Объединенные кондитеры», входящей в группу «Гута» Юрия Гущина. Пока не ясно, по какой причине дела рассматривает районный суд, а не арбитражный: Абдуллаев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Обеспечение дружественного поведения этих кредиторов может позволить быстро и безболезненно пройти Абдуллаеву процедуру личного банкротства.