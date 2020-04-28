Представитель Правительства Ливии в РФ назвал ЛНА и Тобрук единым центром силы

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар выступил с обращением к народу, в котором поблагодарил жителей североафриканского государства за поддержку и объявил себя лидером страны.

Фельдмаршал пообещал, что построит новое гражданское государство и очистит земли от джихадистов. Также он заявил об отказе от Схиратских соглашений, которые не исполняются и разрушают Ливию. По условиям договоренностей нелегитимное Правительство национального согласия должно было сложить полномочия, но этого не произошло и ЛНА вынуждена бороться с террористами, которые выступают на стороне премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа.

Ранее Палата Представителей во главе со спикером Агилой Салехом выразила поддержку Хафтару, инициировав формирование нового Президентского Совета. В связи с этим большая часть Совета Племен выпустила резолюции, в которых согласилась доверить дальнейшую судьбу страны главе Ливийской армии. Федеральное агентство новостей обсудило развитие ситуации в североафриканском государстве с официальным представителем Восточного правительства в Российской Федерации Станиславом Кудряшовым.

«Прежде всего надо сделать акцент на двух частях обращения Хафтара к народу. Во-первых, он фиксирует, что Схиратские соглашения более не являются актуальными и ушли в прошлое. Во-вторых, он объявляет себя новым руководителем страны и берет ответственность за дальнейшее развитие внутриливийской ситуации. Этот сценарий реализуется на протяжении продолжительного отрезка времени, когда основная часть страны не поддерживает так называемое Правительство национального согласия, отказавшееся сложить полномочия по окончанию срока легитимности», — напомнил он.

Эксперт вернулся к истокам ливийского кризиса и уточнил, почему такой государственной структуры, как ПНС, более не существует. В то же время он проанализировал один из основополагающих тезисов выступления Хафтара, а именно необходимость выхода из нестабильного состояния и объявление истинного лидера страны:

«ПНС не выполнило условия Схиратских соглашений. Этот документ давал некий период времени для членов кабинета «правительства» Сарраджа, чтобы разоружить незаконные бандформирования и ополченцев, захвативших и удерживающих Триполи, а также другие населенные пункты, обезопасить население от боевиков. Однако ничего из этого не произошло. Поэтому совершенно понятно, что Схиратские соглашения сегодня неактуальны. Второй момент: идейное лидерство Халифы Хафтара в центральной и восточной частях страны никем не оспаривается. Он, действительно, объединил под своим началом армию, создал мощную коалицию, которая выступила единым фронтом против террористов, отравляющих Триполи и прикрывающихся, как ширмой, ПНС».

По его мнению, ничего сверхъестественного в сложившемся положении нет и рассказал, какие действия будут предприняты Тобруком в ближайшие дни.

«Важно понимать, что далее мы ожидаем официального объявления дальнейшей стратегии со стороны Палаты Представителей и Правительства, ранее оно называлось Временным, сейчас — Правительством Ливии или Тобруком, правда, в последние несколько месяцев оно заседает в Бенгази, но принято говорить Тобрук. Факт объявления себя лидером не отменяет поддержки Палаты Представителей и гражданской администрации, которая и является Правительством Ливии. Череда этих событий представляют собой достаточно логичное развитие ситуации», — заметил Кудряшов.

Он высоко оценил предпринятые Восточным Правительством усилия для вывода страны из кризиса и сплоченность Палаты Представителей с административными и военными ресурсами Ливии. И вновь подчеркнул, что формирование нового Президентского совета никак не соотносится с устаревшими Схиратскими договоренностями.

«Восток Ливии — это единая структура, если проанализировать, что такое ЛНА и какая природа у ее полномочий, потому что ЛНА не сама себя сформировала от генерала Халифы Хафтара, которого в 2014 году назначила Палата Представителей. Его полномочия подтвердил председатель Палаты Агила Салех Исса, он лично поставил подпись на резолюции, утверждающей Хафтара главой ЛНА. Это очень важный момент. Таким образом, упоминание Схиратских соглашений, отсылка к ним на уровне Берлинской конференции и любые дальнейшие попытки увязать развитие внутриливийской политической ситуации с необходимостью исполнения этих договоренностей являются более неактуальными для североафриканского государства», — объяснил дипломат.

Все изменения в законодательстве Ливии контролирует и утверждает исключительно Палата Представителей, представляющая собой единственную легитимную власть в стране. Поэтому говорить о том, что ЛНА отделена от Правительства ошибочно.

«Если посмотреть веб-сайт ПНС, там есть упоминание, что источником его полномочий является указ Агилы Салеха, то есть они ссылаются на Палату Представителей: она утвердила их власть. Таким образом, как бы подчеркивая легитимность, законность факта своего существования (ПНС утвердили временно, срок действия «правительства» давно истек — прим.ФАН). Соответственно, ЛНА также сформирована Палатой Представителей, есть указ Салеха о формировании Военных Сил Ливии во главе с главнокомандующим Халифой Хафтаром. Председатель также присвоил ему звание фельдмаршала, то есть повысил. Сегодня, как и прежде, единственной властью в Ливии является Палата Представителей. Любые изменения в законодательстве должны происходить при согласовании или по инициативе этого ведомства и ее спикера Агилы Салеха», — заметил политик.

Кудряшов подчеркнул, что Восток Ливии никогда не имел разногласий и на протяжении всего периода кризиса сохранял сплоченность.

«Если говорить о Ливийской национальной армии и Палате Представителей, они никогда не были разными центрами силы. Войска Хафтара всегда являлись военным подразделением, ранее Временного правительства, сейчас просто Правительства Ливии, которое возглавляет Абдалла Абдуррахман ат-Тани. Все службы снабжения ЛНА, их внутренние административные структуры располагаются в том же комплексе зданий, в котором находится и Правительство Ливии. Армия — воинское подразделение Тобрука, поддерживаемое Палатой Представителей», — объяснил он.

В заключение представитель Правительства Ливии в РФ заявил, что Хафтар — это лидер, который очистит страну, ставшей, благодаря Сарраджу, оплотом терроризма от джихадистов и построит новое гражданское государство. Поможет ему в этом безусловная поддержка народа и Правительства.