Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 28 апреля.

Дмитрий Абзалов говорит, что люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года. Россиян предупредили о «совсем другой жизни» после пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский превзошел своего предшественника Петра Порошенко, заявил Яков Кедми. Кедми заявил, что политическая подлость Зеленского превзошла Порошенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента запланировано большое выступление. Путин перед совещанием с губернаторами по коронавирусу обратится к россиянам.

Очередная псевдоаналитика «Новой газеты» по ситуации в Сирии оказалась полна противоречий. Поверхностно и неточно: ФАН разбирает очередную аналитику «Новой газеты» по Сирии.

Более 6,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки. В России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом.

Бывший шеф-повар лидера КНДР Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото рассказал о кулинарных пристрастиях политика. Бывший повар Ким Чен Ына раскрыл причину его лишнего веса.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что она стала жертвой домашнего насилия. Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие.

Ведомство обновило рекомендации по организации дистанционных занятий в школах. Минпросвещения РФ рекомендовало запретить дистанционное обучение через смартфон.

На фоне распространения коронавируса в России активизировались мошенники. Россиянам рассказали об основных видах мошенничества во время пандемии.

Адвокат Мари Давтян раскрыла причины травли телеведущей Регины Тодоренко после ее слов о домашнем насилии. Адвокат раскрыла причины травли Тодоренко после слов о домашнем насилии.