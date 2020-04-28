Путин призвал россиян к дисциплине во время пандемии

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал граждан страны к дисциплине, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад. Об этом он заявил перед совещанием с главами регионов по ситуации с распространением инфекции.

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения», — сказал глава государства.

Коронавирусная инфекция быстро распространилась по миру из Китая, где вспышка произошла в декабре прошлого года. Заболели более трех миллионов человек, около 200 тысяч скончались. Сильнее всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным оперштаба, зафиксировано около 93 тысяч случаев заражения, 8,4 тысячи пациентов удалось вылечить, 867 скончались. Стремительного распространения инфекции по стране помогли предотвратить оперативно принятые властями меры. В регионах действует режим самоизоляции, россиянам рекомендовано покидать дома только в случаях крайней необходимости.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.