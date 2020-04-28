Путин назвал стратегическую задачу общенационального плана действий

Москва, 28 апреля. Президент России Владимир Путин назвал обеспечение структурных изменений в экономике стратегической задачей общенационального плана действий. С таким заявлением глава государства выступил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», — сказал российский лидер.

Глава государства на совещании также рассказал о беспрецедентных ресурсах, которые выделены на поддержку отечественной экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что должна быть произведена оперативная работа по реализации выработанных решений в поддержке бизнеса и населения, и за это несут персональную ответственность руководители федеральных ведомств и главы регионов.

Ранее правительство России выделило сферы экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. В список вошли, в частности, культура, досуг и развлечения,общепит, фитнес и спортклубы, турбизнес и гостиницы.